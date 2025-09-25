Care sunt șansele ca războiul din Ucraina să se extindă. Nicușor Dan, precizări pentru români

Întrebat cum vede riscul unui conflict militar direct cu Federația Rusă, președintele Nicușor Dan a răspuns că riscul este foarte scăzut, deoarece țările europene și occidentale au arătat hotărâre în apărarea Ucrainei.

„Extrem, extrem de mici în acest moment, deci șansele ca un conflict militar să se extindă dincolo de frontiera Ucrainei sunt extrem, extrem de mici, pentru că (…) țările europene și occidentale au arătat determinare în a se apăra”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a spus că trimiterea de drone sau avioane pe teritoriu străin implică riscul unor incidente, dar, în contextul presiunii Rusiei, acest lucru consolidează solidaritatea europeană.

„Sigur că în momentul în care tu trimiți drone sau chiar, cum a fost la Estonia, avioane pe un teritoriu străin, evident că riști un incident care poate să degenereze”, a explicat președintele. Potrivit acestuia, în actualul context, „sub presiunea asta din partea Rusiei”, există totuși „o întărire a solidarității europene”.

Nicușor Dan a declarat că, deși ordinul permitea doborârea avionului fără aprobări suplimentare, autoritățile au ales să nu îl distrugă.

„Conform ordinului care exista încă din iulie, cei care erau în avion puteau să o doboare, nu mai aveau nevoie să sune la ministru, la președinte sau la șeful militar al armatei, însă a fost o decizie de oportunitate pe care ei au luat-o să nu tragă în momentele în care puteau să o dea jos”, a declarat Nicușor Dan.

În legătură cu hotărârea Poloniei de a doborî dronele rusești care i-au încălcat spațiul aerian, Nicușor Dan a spus că România ar fi reacționat la fel ca Polonia dacă s-ar fi întrunit condițiile.

„Și noi am fi tras dacă condițiile ar fi fost întrunite. Nu e o diferență de abordare între Polonia și România”, a spus președintele.

De asemenea, Nicușor Dan a adăugat că decizia partidelor suveraniste de a respinge legea referitoare la doborârea dronelor este „încă un semn” că „direcția lor de acțiune este aliniată cu Moscova”.