€ 5.0754
|
$ 4.3210
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 21:44 25 Sep 2025 | Data publicării: 21:43 25 Sep 2025

Care sunt șansele ca războiul din Ucraina să se extindă. Nicușor Dan, precizări pentru români

Autor: Elena Aurel
nicusor-dan_48179000 Nicușor Dan - FOTO: Agerpres
 

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat, la Digi24, că „țările europene și occidentale au arătat determinare în a se apăra” în fața incidentelor de securitate provocate recent de Rusia.

Întrebat cum vede riscul unui conflict militar direct cu Federația Rusă, președintele Nicușor Dan a răspuns că riscul este foarte scăzut, deoarece țările europene și occidentale au arătat hotărâre în apărarea Ucrainei.

„Extrem, extrem de mici în acest moment, deci șansele ca un conflict militar să se extindă dincolo de frontiera Ucrainei sunt extrem, extrem de mici, pentru că (…) țările europene și occidentale au arătat determinare în a se apăra”, a spus Nicușor Dan. 

Președintele a spus că trimiterea de drone sau avioane pe teritoriu străin implică riscul unor incidente, dar, în contextul presiunii Rusiei, acest lucru consolidează solidaritatea europeană.

„Sigur că în momentul în care tu trimiți drone sau chiar, cum a fost la Estonia, avioane pe un teritoriu străin, evident că riști un incident care poate să degenereze”, a explicat președintele. Potrivit acestuia, în actualul context, „sub presiunea asta din partea Rusiei”, există totuși „o întărire a solidarității europene”.

Nicușor Dan a declarat că, deși ordinul permitea doborârea avionului fără aprobări suplimentare, autoritățile au ales să nu îl distrugă.

„Conform ordinului care exista încă din iulie, cei care erau în avion puteau să o doboare, nu mai aveau nevoie să sune la ministru, la președinte sau la șeful militar al armatei, însă a fost o decizie de oportunitate pe care ei au luat-o să nu tragă în momentele în care puteau să o dea jos”, a declarat Nicușor Dan.

În legătură cu hotărârea Poloniei de a doborî dronele rusești care i-au încălcat spațiul aerian, Nicușor Dan a spus că România ar fi reacționat la fel ca Polonia dacă s-ar fi întrunit condițiile.

„Și noi am fi tras dacă condițiile ar fi fost întrunite. Nu e o diferență de abordare între Polonia și România”, a spus președintele. 

De asemenea, Nicușor Dan a adăugat că decizia partidelor suveraniste de a respinge legea referitoare la doborârea dronelor este „încă un semn” că „direcția lor de acțiune este aliniată cu Moscova”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
federatia rusa
razboi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
De ce nu a mers Nicușor Dan la ONU. Ce spune de demisia lui Ilie Bolojan
Publicat acum 28 minute
Victorie la limită: FCSB trece cu 1-0 de Go Ahead Eagles în Europa League
Publicat acum 36 minute
Șeful Pentagonului a ordonat oficialilor militari americani din întreaga lume să se prezinte în Virginia săptămâna viitoare
Publicat acum 41 minute
Desecretizarea CSAT. Nicușor Dan: Erau 70 de oameni instruiți să forțeze intrarea într-o instituție publică
Publicat acum 57 minute
Care sunt șansele ca războiul din Ucraina să se extindă. Nicușor Dan, precizări pentru români
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat acum 23 ore si 32 minute
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat pe 24 Sep 2025
Horoscop 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 24 Sep 2025
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close