Data actualizării: 22:10 25 Sep 2025 | Data publicării: 21:59 25 Sep 2025

BREAKING NEWS Desecretizarea CSAT. Nicușor Dan: Erau 70 de oameni instruiți să forțeze intrarea într-o instituție publică

Autor: Andreea Deaconescu
nicusor dan - FOTO: Agerpres
 

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre tentativele de destabilizare care au vizat procesul electoral din noiembrie 2024 și despre rolul Serviciului Român de Informații în prevenirea exceselelor.

„Persoana care va conduce SRI este o persoană care va avea putere în statul român. Bineînțeles că noi trebuie să facem două lucruri. Pe de-o parte, ca partea operativă să nu fie zdruncinată, pentru că sunt chestiuni de securitate foarte serioase de care serviciul ăsta se ocupă. Pe de altă parte, să prevenim ca excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpului, interferențele cu diferite fenomene sociale cu care nu trebuia să interfe­reze, să dispară și un director civil ar trebui să fie garanția pentru lucrul 

 

„A existat o rețea bine finanțată, cu influențe externe”

Nicușor Dan a menționat implicarea lui Călin Georgescu și Horațiu Potra, care pregăteau o lovitură de stat și încercau să submineze ordinea constituțională a României. „La acel moment de 6 decembrie, când Curtea Constituțională a luat decizia și președintele și instituțiile care au fost implicate (și ulterior Curtea Constituțională), a avut curajul să ia o decizie extrem de neobișnuită. A fost un moment de slăbiciune și de eroare pentru un moment prelungit de slăbiciune, dar care s-a sfârșit cu o decizie foarte, foarte curajoasă, pe care trebuie să o lăudăm acum”, a afirmat președintele.

Pe lângă dezinformarea sistematică și finanțarea suspectă, Nicușor Dan a explicat că Potra încercase același tip de acțiune în țări africane. „Eu mărturisesc că la momentul acela când am auzit informațiile, am fost sceptic, ce ar putea să facă 10 oameni cu câteva cuțite și trei grenade. Dar nu erau 5-6, erau 70 și erau oameni care se instruiseră să facă o chestiune din asta într-o adunare publică și să forțeze, de exemplu, intrarea într-o instituție publică”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a vorbit și despre implicarea unei rețele mai largi care susținea agenda lui Călin Georgescu, formată din oameni cu resurse financiare considerabile. „Călin Georgescu n-a fost așa un... cum să zic... un călăreț singuratic care a avut așa o viziune și care această viziune a convins 2-3 milioane de oameni. A avut în spate o rețea din care au făcut parte niște români cu bani. Niște privați potenți financiar din România. Și probabil că ei au fost legați de un proiect care are aceeași sursă despre care vorbim aici. Sursa fiind Moscova. E foarte grav. Aproape că te sperii”, a explicat președintele.

 

Impactul asupra societății: neîncrederea în autoritate și divizarea românilor

În plus, Nicușor Dan a confirmat că desecretizarea informațiilor CSAT va avea loc, considerând că aceasta va oferi claritate asupra influențelor externe în alegerile din România: „La momentul oportun, ce s-a discutat în 6 decembrie este un element dintr-o imagine de ansamblu. Nu este cel mai relevant. Atunci s-a vorbit, de exemplu, de influența unui actor statal... În momentul ăsta noi avem TikTok, care spune a fost influența unui actor statal. TikTok, o rețea socială foarte mare deținută de statul chinez”, a spus acesta.

Președintele a subliniat că efectele acestei situații se resimt în societate și că românii par divizați între două tabere aproape egale, iar neîncrederea în autoritate este accentuată. „Oamenii sunt pasionali, fiecare dintre ei își vede viitorul în alt fel și vehiculul politic cu care viitorul ăsta poate să fie obținut e diferit. Problema cea mai mare este însă a unei neîncrederi în autoritate. Chiar zilele astea a fost un sondaj care a spus că sunt mulți oameni care sunt nereprezentați de clasa politică, de nimeni din clasa politică”, a explicat Nicușor Dan, adăugând că este esențial ca cetățenii să se informeze din mai multe surse și să înțeleagă că autoritatea lucrează pentru oameni.

