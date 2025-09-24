€ 5.0784
|
$ 4.3162
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 23:09 24 Sep 2025 | Data publicării: 23:08 24 Sep 2025

Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen

Autor: Anca Murgoci
radu miruta
 

Muncitorii de la Șantierul Naval Damen Mangalia, fără salarii de multe luni, au ieșit în stradă.

În joc nu sunt doar locurile lor de muncă, ci economia unui întreg oraș. În fața lor a apărut miercuri ministrul Economiei, Radu Miruță, care a venit… cu vorbe.

„Aveţi ocazia ca un ministru, care nu are nicio legătură cu ce vi s-a întâmplat dumneavoastră până acum să vină în faţa dumneavoastră şi să vă spună cât se poate spune dintr-o chestiune care ţine şi de nişte informaţii clasificate. Vă garantez, sunt o persoană tânără care a intrat în politică şi nu vin în faţa dumneavoastră să vă spun poveşti. Poveşti v-au fost spuse până aţi ajuns dumneavoastră aici”, le-a declarat Radu Miruță muncitorilor.

Doar că, dincolo de retorică, soluțiile lipsesc. Ministrul a venit să îi „asculte”, dar oamenii nu au nevoie de miniștri care pozează în psihologi, ci de salarii, de pâine pe masă pentru copii.

Ironia este că la combinatul de la Hunedoara, Radu Miruță le-a spus muncitorilor că „e privat, să rezolve patronatul”. Iar acum, la Mangalia, unde patronul este statul, s-a dus să le spună că vinovați sunt… foștii conducători. Rezultatul? Zero comenzi, zero plan, zero soluții.

 În loc să găsească contracte pentru șantier, drone navale, reparații pentru flota statului, investiții strategice, ministrul a bifat o apariție publică. Un fel de „PR la firul ierbii”, fără impact real pentru oamenii care așteaptă salariile de luni de zile.

Muncitorul de la Damen ce să-i spună lui Miruță? Că îi moare copilul de foame? Oamenii nu au nevoie de dialog, ci de comenzi. Nu vorbe, bani!

Într-o țară în care combinatele se închid și industria se stinge, un ministru vine la muncitori să le explice că nu e vina lui. Iar între timp, muncitorii așteaptă nu povești, ci salarii și soluții reale. Oamenii vor comenzi, să aibă ce munci, nu de papagalisme.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
James Comey, fostul director al FBI, ar urma să fie pus sub acuzare
Publicat acum 21 minute
Brânzică Almette de casă: simplu, rapid și mai bună decât cea din magazin!
Publicat acum 25 minute
Lavrov i-a spus lui Rubio că europenii și Kievul sunt de vină pentru prelungirea războiului din Ucraina
Publicat acum 30 minute
Cum să scapi de igrasie fără bătăi de cap. Soluții care chiar funcționează
Publicat acum 35 minute
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Sep 2025
Athanasiu: Bolile mele sunt și bolile oricărui bărbat ajuns la maturitate
Publicat pe 22 Sep 2025
Ce aduce Sezonul Balanței pentru fiecare zodie până pe 23 octombrie
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat acum 15 ore si 20 minute
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close