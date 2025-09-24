Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen

În joc nu sunt doar locurile lor de muncă, ci economia unui întreg oraș. În fața lor a apărut miercuri ministrul Economiei, Radu Miruță, care a venit… cu vorbe.

„Aveţi ocazia ca un ministru, care nu are nicio legătură cu ce vi s-a întâmplat dumneavoastră până acum să vină în faţa dumneavoastră şi să vă spună cât se poate spune dintr-o chestiune care ţine şi de nişte informaţii clasificate. Vă garantez, sunt o persoană tânără care a intrat în politică şi nu vin în faţa dumneavoastră să vă spun poveşti. Poveşti v-au fost spuse până aţi ajuns dumneavoastră aici”, le-a declarat Radu Miruță muncitorilor.

Doar că, dincolo de retorică, soluțiile lipsesc. Ministrul a venit să îi „asculte”, dar oamenii nu au nevoie de miniștri care pozează în psihologi, ci de salarii, de pâine pe masă pentru copii.

Ironia este că la combinatul de la Hunedoara, Radu Miruță le-a spus muncitorilor că „e privat, să rezolve patronatul”. Iar acum, la Mangalia, unde patronul este statul, s-a dus să le spună că vinovați sunt… foștii conducători. Rezultatul? Zero comenzi, zero plan, zero soluții.

În loc să găsească contracte pentru șantier, drone navale, reparații pentru flota statului, investiții strategice, ministrul a bifat o apariție publică. Un fel de „PR la firul ierbii”, fără impact real pentru oamenii care așteaptă salariile de luni de zile.

Muncitorul de la Damen ce să-i spună lui Miruță? Că îi moare copilul de foame? Oamenii nu au nevoie de dialog, ci de comenzi. Nu vorbe, bani!

Într-o țară în care combinatele se închid și industria se stinge, un ministru vine la muncitori să le explice că nu e vina lui. Iar între timp, muncitorii așteaptă nu povești, ci salarii și soluții reale. Oamenii vor comenzi, să aibă ce munci, nu de papagalisme.