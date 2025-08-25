Israelul a lovit capitala Yemenului – șase morți și zeci de răniți în urma atacurilor împotriva rebelilor Houthi

Atacurile aeriene ale Israelului au vizat duminică Sanaa, capitala Yemenului, ca reacţie la rachetele trase de rebelii Houthi spre teritoriul israelian. Un oficial medical al mişcării Houthi a anunţat un bilanţ de şase morţi şi 86 de răniţi în urma raidurilor.

Episodul se înscrie într-un şir de peste un an de lovituri şi contra-lovituri între Israel şi insurgenţii Houthi din Yemen, fenomen alimentat de extinderea conflictului din Gaza.

"Loviturile au fost efectuate ca răspuns la atacurile repetate ale regimului terorist Houthi împotriva Statului Israel"

Armata israeliană a precizat că au fost lovite un complex militar în care se află palatul prezidenţial, două centrale electrice şi un depozit de combustibil. Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului Sănătăţii controlat de Houthi, bilanţul final rămâne de şase victime şi 86 de persoane rănite. „Loviturile au fost efectuate ca răspuns la atacurile repetate ale regimului terorist Houthi împotriva Statului Israel și a civililor săi, inclusiv prin lansarea de rachete sol-sol și drone către teritoriul israelian în ultimele zile”, a transmis armata israeliană într-un comunicat.

Vineri, Houthi au anunţat lansarea unei rachete balistice către Israel, prezentată drept un gest de sprijin pentru palestinienii din Gaza. Duminică, un oficial al Forţelor Aeriene Israeliene a spus că proiectilul a transportat, cel mai probabil, mai multe submuniţii „destinate detonării la impact”. „Este pentru prima dată când un astfel de tip de rachetă a fost lansat din Yemen”, a precizat oficialul.

"Israelul trebuie să știe că nu ne vom abandona frații din Gaza, indiferent de sacrificii"

Din octombrie 2023, odată cu războiul Israelului împotriva Hamas în Gaza, rebelii susţinuţi de Iran au atacat în mod repetat nave în Marea Roşie, invocând solidaritatea cu palestinienii, şi au lansat frecvent rachete către Israel, majoritatea interceptate. Ca răspuns, Israelul a lovit zone aflate sub control Houthi în Yemen, inclusiv portul strategic Hodeidah.

Duminică, Abdul Qader al-Murtada, un oficial de rang înalt al mişcării, a afirmat că Houthii, care controlează o mare parte a populaţiei Yemenului, îşi vor continua acţiunile în sprijinul palestinienilor din Gaza. „(Israel) trebuie să știe că nu ne vom abandona frații din Gaza, indiferent de sacrificii”, a transmis el pe X, potrivit Reuters.

CITEȘTE ȘI: Delegaţie SUA, discuţii în Israel cu Benjamin Netanyahu despre situaţia din Siria şi Liban

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News