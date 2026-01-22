€ 5.0961
Stiri

Vladimir Putin se declară neinteresat de ce se întâmplă cu Groenlanda, dar totuși face calcule. Cu ce preț spune că ar trebui să fie cumpărată
Data actualizării: 00:02 22 Ian 2026 | Data publicării: 00:00 22 Ian 2026

Vladimir Putin se declară neinteresat de ce se întâmplă cu Groenlanda, dar totuși face calcule. Cu ce preț spune că ar trebui să fie cumpărată
Autor: Doinița Manic

Vladimir Putin, președintele Rusiei Imagine cu Vladimir Putin, președintele Rusiei. Foto: Agerpres

Vladimir Putin spune că nu este interesat ce se întâmplă cu Groenlanda.

Situația din jurul Groenlandei nu privește Rusia, susține președintele rus Vladimir Putin, dar totuși face calcule și spune cu ce preț ar trebui să fie cumpărată insula de către SUA.

„În ceea ce privește Groenlanda, nu ne privește deloc ce se întâmplă cu Groenlanda”, a declarat Putin în timpul unei întâlniri cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, miercuri, scrie Interfax.

Între timp, vorbind despre o posibilă rezoluție a problemei Groenlandei, legată de ideea președintelui american Donald Trump de a plasa insula sub control american, Putin a făcut o analogie cu achiziționarea Alaskăi de către SUA de la Rusia în secolul al XIX-lea. 

Vladimir Putin: Prețul pentru Groenlanda ar fi undeva în jur de 200-250 de milioane de dolari

Potrivit lui Putin, achiziționarea Groenlandei astăzi ar costa SUA aproximativ 200-250 de milioane de dolari.

„Avem experiență în rezolvarea unor probleme similare cu Statele Unite: în secolul al XIX-lea, cred că în 1867, după cum știm, Rusia a vândut Alaska Statelor Unite, iar Statele Unite au cumpărat-o de la noi. Și dacă memoria nu mă înșeală, suprafața Alaskăi este de aproximativ 1.717.000 de kilometri pătrați - puțin mai mult. Statele Unite ne-au cumpărat Alaska pentru 7,2 milioane de dolari. Aceste cifre trebuie verificate, desigur, dar cred că este cam așa. În prețurile de astăzi, ajustate pentru inflația din toate aceste decenii, cifra respectivă ar fi de 158 de milioane de dolari”, a mai spus Putin.

„Și suprafața Groenlandei este puțin mai mare, cred - 2.166.000 de kilometri pătrați, cu ceva în plus. Aceasta este o diferență de aproximativ 449.000-450.000 de kilometri pătrați. Dacă comparăm asta cu costul achiziției Alaskăi de către Statele Unite, prețul pentru Groenlanda ar fi undeva în jur de 200-250 de milioane de dolari”, a continuat el.

Președintele rus a mai spus că „dacă comparăm cu prețurile aurului din acea vreme, această cifră ar fi fost mai mare, probabil aproape de un miliard de dolari – IF”.

Președintele Rusiei: Danemarca a tratat întotdeauna Groenlanda ca pe o colonie

„Dar cred că și Statele Unite pot gestiona această cifră. Și principalul lucru este că Danemarca și Statele Unite au, de asemenea, experiență în acest sens. Cred că Danemarca a vândut Insulele Virgine în 1917, iar Statele Unite le-au cumpărat. Deci, există și această experiență”, a mai spus Putin.

„Apropo, Danemarca a tratat întotdeauna Groenlanda ca pe o colonie. A tratat insula destul de dur, dacă nu chiar crud”, a mai declarat acesta.

„Dar aceasta este o altă chestiune; este puțin probabil să intereseze pe cineva în acest moment. Dar cu siguranță nu ne privește. Cred că vor rezolva problema între ei”, a concluzionat Putin.

