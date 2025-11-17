Diana Șoșoacă, show cu artificii și scandal în Modrogan. Petrecere la SOS și ceartă cu poliția: "E ziua mea, fac ce vreau!"

Petrecerea organizată de Diana Șoșoacă cu ocazia zilei sale de naștere s-a încheiat cu intervenția forțelor de ordine, după ce atmosfera festivă a degenerat în scandal chiar în centrul Capitalei. Eurodeputata a decis să marcheze evenimentul cu artificii și muzică live, în imediata vecinătate a Ministerului Afacerilor Externe și a Ambasadei Ucrainei, ceea ce a atras imediat atenția jandarmilor și poliției.

Sărbătoarea a fost programată la câteva zile după data reală, întrucât Șoșoacă se întorsese dintr-o vizită în Rusia, la Soci. Duminică seară, sediul partidului SOS România din Aleea Modrogan a fost transformat într-un spațiu de petrecere, cu grătare, bere și o formație care a cântat live pentru zecile de simpatizanți prezenți. Deși clădirea are regim de utilizare administrativă, lidera formațiunii a organizat acolo o adevărată chermeză, care a continuat până aproape de ora două într-o zonă considerată sensibilă din punct de vedere al securității.

Artificiile, punctul de pornire al conflictului

Momentul care a declanșat intervenția autorităților a fost spectacolul de artificii aprinse în curtea sediului, după ora 1:00. Perimetrul din jurul MAE și al Ambasadei Ucrainei este supus unor restricții stricte, iar utilizarea materialelor pirotehnice este interzisă. Zgomotul a fost suficient pentru a mobiliza echipaje de jandarmi și polițiști.

În jurul orei 2:00, forțele de ordine au ajuns la fața locului și au solicitat documentele necesare pentru organizarea evenimentului. Discuțiile au devenit tensionate rapid, iar atmosfera de sărbătoare s-a transformat în conflict deschis.

Confruntare directă cu poliția

Potrivit imaginilor distribuite ulterior online, polițiștii au încercat să evacueze participanții, însă Diana Șoșoacă le-a cerut invitaților să ignore solicitările forțelor de ordine: „Nimeni să nu vorbească cu Poliția. Intrați înapoi!”, a strigat aceasta, refuzând orice dialog.

Tensiunile au escaladat și mai mult atunci când eurodeputata, vizibil iritată, a replicat: „Nu am de ce să mă liniștesc! E ziua mea! La revedere!”. Atacurile verbale au continuat: „Nu aveți ce discuta cu ăștia, trădătorii neamului românesc care vin să ne deranjeze pe noi când ne distrăm. Duceți-vă la PNL și arestați-i!”

După câteva schimburi dure, Șoșoacă le-a trântit ușa în față polițiștilor. Ulterior, a ieșit din nou afară pentru a-i urmări și pentru a continua tirul de acuzații: „Nu ați primit nicio sesizare! Ați venit la ordine de la Guvern. Meseria e să te duci la ăia să îi arestezi pentru furt. E ziua mea, am 50 de ani! Am venit din Rusia! Pleacă de aici! Asta nu e meserie! Meserie e să te duci la Nicușor Dan! Fac ce vreau în proprietatea mea!”

După alungarea forțelor de ordine, petrecerea s-a reluat în interiorul sediului partidului.

Anchetă în desfășurare

În prezent, autoritățile analizează dacă Diana Șoșoacă va fi amendată pentru tulburarea liniștii publice și pentru folosirea ilegală a artificiilor într-o zonă supusă măsurilor speciale de securitate, conform Adevărul.

