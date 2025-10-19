€ 5.0889
Data publicării: 15:54 19 Oct 2025

Șoșoacă, la evenimentul Russia Today cu Putin. "Invitata specială" din România, atacuri la adresa UE: O mafie globală
Autor: Tiberiu Vasile

diana-sosoaca_inquam_photos_virgil_simonescu_98696300 Inquam Photos / Virgil Simonescu
 

Diana Șoșoacă a participat la gala Russia Today de la Moscova unde a criticat Uniunea Europeană, acuzând-o de „dictatură și cenzură”.

Diana Șoșoacă a fost prezentă la Moscova la evenimentul organizat de Russia Today, televiziune interzisă în Uniunea Europeană. La eveniment au participat mai multe personalități din țări africane, China și Rusia. În stilul caracteristic, europarlamentarul a lansat atacuri verbale la adresa UE, a susținerii pentru Ucraina și a restricțiilor privind libertatea de exprimare în Europa.

Evenimentul a marcat două decenii de la înființarea Russia Today. Festivitatea a avut loc la Teatrul Bolșoi din Moscova și l-a avut ca invitat principal pe președintele Putin. Șoșoacă a fost introdusă ca „invitată specială” și a fost singurul membru al Parlamentului European prezent la eveniment.

Pe rețelele sale de socializare, inclusiv Facebook și TikTok, Șoșoacă a publicat imagini de la ceremonie, afirmând că a reprezentat „vocea poporului român, liber și demn”. Într-un comunicat postat online, ea a susținut că a participat în numele Partidului S.O.S. România și a criticat cenzura din UE, notează Adevărul.

Șoșoacă a profitat de ocazie pentru a formula noi critici la adresa instituțiilor europene

În filmările distribuite, europarlamentarul se arată în interiorul Teatrului Bolșoi, menționând că a stat de vorbă cu tatăl lui Elon Musk, „cu care a făcut cunoștință” și cu care „va pune poze”. Ea afirmă că la eveniment nu există acces la internet „pentru că există prezența cuiva, unul dintre cei mai importanți oameni de pe pământ”, în timp ce îl arată pe Vladimir Putin.

Șoșoacă a profitat de ocazie pentru a formula noi critici la adresa instituțiilor europene. „Trăim într-o dictatură a minciunii și a manipulării. Uniunea Europeană s-a transformat într-o mafie globală care impune gândirea unică, distruge credința, cenzurează presa liberă și persecută pe oricine are curajul să spună adevărul”, a declarat aceasta în interviurile acordate presei ruse.

Ea a mai susținut că la gala RT au participat delegați din diverse colțuri ale lumii. „Sunt veniți din toată lumea, China, toate țările africane. Din Parlamentul European sunt singura, întotdeauna deschizătoarea de drumuri”, a spus Șoșoacă în înregistrările publicate.

Parchetul General din România a cerut ridicarea imunității sale parlamentare

Participarea ei la Moscova are loc în contextul în care, în luna septembrie, Parchetul General din România a cerut ridicarea imunității sale parlamentare. Autoritățile o acuză de mai multe fapte, inclusiv propagandă legionară. Diana Șoșoacă a respins acuzațiile, numind procedura „o tentativă de execuție politică”. Cererea a fost anunțată oficial în Parlamentul European de președinta Roberta Metsola, în plenul de la Strasbourg.

diana sosoaca
vladimir putin
russia today
uniunea europeana
romania
