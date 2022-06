„Drumul Morții”. Unde se află și cum arată cel mai periculos drum din lume

Carretera de los Yungas sau Drumul Morții este, probabil, cel mai faimos drum din lume, dar și cel mai periculos. Această șosea de pământ cu pietriș acoperă o porțiune de 69 de kilometri între La Paz și Coroico, în regiunea Yungas din Bolivia. În prezent, din punct de vedere tehnic, nu mai este considerat „cel mai periculos drum din lume” datorită construcției unei noi autostrăzi în apropiere, care direcționează majoritatea traficului departe de calea sa. Însă, se estimează că între 200 și 300 de persoane care călătoreau pe el au murit în fiecare an.

Zeci de vehicule au ieșit de pe șosea în fiecare an, iar cu căderi verticale de până la 1.000 de metri peste margine, numărul deceselor anuale a ajuns la sute. În timp ce în restul Boliviei se circulă pe partea dreaptă, aici vehiculele circulă pe partea stângă. Un șofer aflat pe partea stângă are o vedere mai bună asupra marginii drumului. În plus, vehiculele care coboară nu au niciodată prioritate de trecere și trebuie să se deplaseze la marginea exterioară a drumului.

Cunoscută sub numele de Drumul Morții, Drumul Grove’s, Drumul Coroico, Camino de las Yungas, El Camino de la Muerte, Drumul Morții, Autostrada Unduavi-Yolosa, această șosea urcă pe o faimoasă trecătoare boliviană, La Cumbre, la o altitudine de 4.650 de metri deasupra nivelului mării. Acest drum a fost legendar pentru pericolul său extrem. Și nu este greu de înțeles de ce: are abia lățimea unui vehicul, fără garduri de protecţie. Ploaia poate face ca drumul să fie noroios și alunecos, iar "ploaia sau ceața pot reduce șoferul la senzația de a fi legat la ochi", descrie senzaţia ştiridinlume.ro Și pentru a înrăutăți situația, drumul este adesea învăluit în nori, iar în unele locuri cascadele se prăbușesc pe suprafața sa.

Tragedie istorică

Unul dintre cele mai tragice accidente rutiere din Bolivia a avut loc pe 24 iulie 1983, când un autobuz supraaglomerat a ieșit de pe carosabil și s-a prăbușit într-un canion. Peste 100 de pasageri au fost uciși. Pe marginea Drumului Morții se poate vedea un număr tulburător de cruci și altare care marchează multele puncte în care oamenii și-au pierdut viețile. Nu este de mirare că, în 1995, Banca de Dezvoltare Interamericană a numit drumul Yungas „cel mai periculos drum din lume”, după cum amintește BBC. Şi cei care se aventurează pe două roţi riscă să-şi piardă viaţă într-o clipă de neatenţie.

