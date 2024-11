Jill Biden, gafă în ziua alegerilor din SUA?! Internauții au făcut glume pe seama Primei Doamne / foto în articol

Rețelele de socializare au izbucnit în ziua alegerilor, când prima doamnă Jill Biden a purtat un costum de culoare roșie, culoarea Partidului Republican, când a mers să-și exercitee dreptul la vot, potrivit Fox News.

Președintele Biden a anunțat la sfârșitul lunii iulie că se retrage din cursa pentru un al doilea mandat, ca urmare a presiunii crescânde din partea colegilor democrați și a unei dezbateri dure împotriva fostului și noului președinte Trump, în iunie. De atunci, Biden a lipsit în mare parte din campania electorală, în ciuda faptului că vicepreședintele său, Kamala Harris, i-a luat locul în cursa pentru Biroul Oval.

Partidul Republican este sinonim cu culoarea roșie, iar culoarea e folosită la hărțile electorale pentru a indica ce state îl susțin pe Donald Trump. Garderoba primei doamne a arcuit sprâncenele celor care au văzut-o.

Mulți au apelat la X pentru a glumi că prima doamnă a votat pentru Trump, deoarece s-au speculat că cei din familia Biden nu sunt încântați de modul în care președintele a fost forțat să se retragă din cursă.

„Jill a purtat roșu aprins pentru a vota. Ca soție a unui politician democrat, nu există nicio șansă să nu știe cum arată asta. Biden și Jill sunt supărați,” a răspuns un utilizator pe X.

„Jill Biden poartă roșu MAGA pentru a merge să voteze astăzi,” a subliniat un alt utilizator.

„Jill Biden poartă nuanța de roșu a GOP pentru a-și exprima votul. Joe Biden nu participă la petrecerea Kamalei Harris. Faceți calculele,” a postat pe X influencerul Ian Miles Cheong.

Luna trecută, prima doamnă Jill Binde a spus că soțul ei a făcut o alegere corectă când a renunțat la cursă.

„Este timpul pentru ceva nou”, a spus Jill Biden lui Deborah Roberts, de la ABC News.

Jill wore all red to vote. As the wife of a democrat politician there’s no way she doesn’t know how this looks. Biden and Jill are pissed. pic.twitter.com/aHb5k4VZUe