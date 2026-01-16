€ 5.0894
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Decizia privind pensiile magistraților, amânată din nou de CCR. Ce se întâmplă dacă Dacian Dragoș e revocat? - explicațiile lui Augustin Zegrean
Data actualizării: 14:56 16 Ian 2026 | Data publicării: 12:23 16 Ian 2026

EXCLUSIV Decizia privind pensiile magistraților, amânată din nou de CCR. Ce se întâmplă dacă Dacian Dragoș e revocat? - explicațiile lui Augustin Zegrean
Autor: Tiberiu Vasile

CCR amână din nou decizia asupra reformei pensiilor magistraților. Ce se întâmplă în cazul lui Dacian Dragoș? - explicațiile lui Augustin Zegrean Imagine cu Augustin Zegrean, fost judecător CCR. Sursa Foto: Agerpres

Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților. Atât acest eveniment, cât și cazul lui Dacian Cosmin Dragoș, au fost comentate de fostul judecător CCR, Augustin Zegrean, pentru DC News.

 

Astăzi, 16 ianuarie, Curtea Constituţională s-a reunit într-o nouă şedinţă, începând cu ora 10:00, pentru a continua deliberările asupra proiectului Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor. Decizia vine după un blocaj prelungit: ultimele două şedinţe au fost boicotate de cei patru judecători propuşi de PSD care au reclamat că au fost chemaţi la serviciu în zile nelucrătoare, iar termenele stabilite au fost prea scurte. Deşi Guvernul a cerut realizarea unui studiu de impact, preşedintele CCR, Simina Tănăsescu, a precizat că acesta nu are relevanţă pentru cazul în discuţie. În paralel, Instanţa supremă, sub conducerea Liei Savonea, a transmis către CCR o expertiză contabilă proprie, care arată că aplicarea proiectului guvernamental ar reduce pensiile de serviciu ale magistraţilor sub nivelul celor contributive. Dezbaterile au fost amânate din nou, după ce a fost solicitat timp suplimentar pentru studiu.

Pe de altă parte, Curtea de Apel Bucureşti urmează să pronunţe astăzi o decizie importantă în dosarele depuse de avocata AUR Silvia Uscov, care contestă numirea a doi judecători la CCR: Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş. În cazul lui Busuioc, situaţia pare clară. Curtea Constituţională a confirmat în iulie 2025 constituţionalitatea numirii sale, iar deciziile CCR nu pot fi anulate de instanţe. În schimb, numirea lui Dacian Cosmin Dragoş, propus de preşedintele Nicuşor Dan, este contestată pe motiv că nu îndeplineşte vechimea minimă de 18 ani în activitate juridică sau învăţământ juridic superior. 

Augustin Zegrean, despre noua amânare de la CCR: Este cât se poate de reală și justificată

Prin suspendarea sau revocarea lui Dacian Cosmin Dragoş se poate prelungi, din nou, procesul pentru adoptarea legii magistraților? Aceste decizii și amânări au fost comentate, în exclusivitate pentru DC News, de Augustin Zegrean, fost judecător al Curţii Constituţionale.

"Înțeleg că e în curs de verificare totul la CCR pentru o decizie contabilă, reală, în legătură cu adevărata consecință pe care această lege o să o aibă asupra veniturilor judecătorilor. S-au depus chiar și astăzi mai multe documente care pot să conteze în proces. Acum trebuie să știți, suntem de acord cu toții că expertiza este o probă esențială într-un proces, indiferent de proces. Dacă luați o expertiză într-un proces, trebuie să se țină seama de ea într-un fel sau altul, să o accepte sau să o respingă. Ca să o accepte sau ca să o respingă, trebuie să o citească bine ca să înțeleagă despre ce e vorba. Nu e foarte succintă. E un studiu serios, o documentație amplă, deci motivul unei amânări, din nevoia de timp pentru analiză, este cât se poate de real și justificat.

Augustin Zegrean, despre cazul judecătorului CCR Dacian Dragoș

În cazul domnului Dacian Dragoș, se poate lua o decizie chiar și fără dânsul. Eu nu cred că o să fie revocat. Știu că se discuta despre o suspendare, dar este altceva față de revocare. Revocarea este soluția finală. Nu cred că se va da o astfel de soluție astăzi, nici de suspendare, nici de revocare.

Eu cred că se va da o decizie înaintea discuției pe legea magistraților. Dacă totuși se va întâmpla, dacă, ipotetic vorbind, ar fi suspendat sau revocat, nu împiedică cu nimic adoptarea unei soluții în această privință. E nevoie de cel puțin 6 din 9 la dosar, la cază. Dacă 6 din 9 sunt prezenți, iar 5 votează în aceeași direcție, atunci decizia devine valabilă", a afirmat Augustin Zegrean.

CITEȘTE ȘI: Decizii cu impact pe reforma pensiilor magistraţilor, la CCR şi CAB. Miza suspendării lui Dacian Dragoş. UPDATE: O nouă amânare!
 

curtea consitutionala
ccr
augustin zegrean
curtea de apel
lia savonea
dacian dragos
