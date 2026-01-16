Decizii cu impact pe reforma pensiilor magistraţilor, la CCR şi CAB. Miza suspendării lui Dacian Dragoş

UPDATE: Toţi judecătorii CCR au intrat în şedinţă;sunt prezenţi şi cei ce au boicotat discuţiile pe proiectul de reformă a pensiilor magistraţilor

Toţi cei nouă judecători ai Curţii Constituţionale a României sunt prezenţi, vineri, la şedinţa în care urmează să se discute sesizarea Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pe noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor, transmite Agerpres.

Știrea inițială:

Două decizii importante pe reforma pensiilor speciale ale magistraţilor sunt aşteptate vineri la Curtea Constituţională şi Curtea de Apel Bucureşti, amintește Agerpres.

Astfel, la Curtea Constituţională va avea loc, începând cu ora 10:00, o nouă şedinţă în care ar trebui să fie continuate deliberările pe noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor.

Se întâmplă după ce ultimele două şedinţe au fost boicotate de cei patru judecători propuşi de PSD la Curtea Constituţională - Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu şi Mihai Busuioc - pe motiv că au fost chemaţi la serviciu în zile nelucrătoare, iar şedinţele au fost programate prea repede.

Totodată, reamintim că a fost solicitată realizarea unui studiu de impact privind proiectul Guvernului, însă Simina Tănăsescu, preşedintele CCR, a declarat că acest studiu nu este relevant în acest caz.

În acest context, Instanţa supremă condusă de Lia Savonea a anunţat joi că a realizat o expertiză, cu ajutorul unui expert contabil, care ar arăta faptul că prin aplicarea proiectului Guvernului pensia de serviciu a magistraţilor va fi mai mică decât cea pe contributivitate.

Expertiza respectivă a fost trimisă deja la CCR, dar există posibilitatea ca dezbaterile să fie din nou amânate, dacă cei patru judecători propuşi de PSD vor solicita un nou termen pentru a o studia.

Ce decizii urmează a fi luate la Curtea de Apel Bucureşti



Tot astăzi, 16 ianuarie, judecătoarea Olimpiea Creţeanu de la Curtea de Apel Bucureşti ar trebui să pronunţe o soluţie pe cererile depuse de avocata AUR, Silvia Uscov, prin care se solicită suspendarea deciziilor prin care au fost numiţi doi judecători la Curtea Constituţională - Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş.

În cazul lui Mihai Busuioc lucrurile sunt destul de clare, pentru că el are o decizie de la Curtea Constituţională din 1 iulie 2025, prin care s-a stabilit că numirea sa este constituţională, iar deciziile CCR nu pot fi desfiinţate de instanţele de judecată.

Situaţia lui Dacian Cosmin Dragoş însă, numit la CCR de preşedintele Nicuşor Dan, este mai complicată. Avocata Silvia Uscov susţine că acesta nu îndeplineşte una dintre condiţiile pentru a fi numit în funcţia de judecător CCR, şi anume o vechime de cel puţin 18 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior.

Conform ei, această vechime trebuie să fie realizată în activitatea practică juridică (avocat, consilier juridic, judecător, procuror) sau în cea universitară, dar exclusiv cu profil juridic.

Însă, spune Silvia Uscov, Dacian Cosmin Dragoş ar fi activat ca profesor universitar la Facultate de drept doar aproximativ 3 ani şi 4 luni (perioada octombrie 1998 - februarie 2002), iar restul carierei sale s-a desfăşurat la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative de la Universitatea Babeş Bolyai, care, deşi predă materia de drept, nu constituie învăţământ juridic superior în sensul constituţional şi legal al acestei noţiuni.

Reprezentantul Administraţiei Prezidenţiale a solicitat respingerea contestaţiei

În timpul procesului, reprezentantul Administraţiei Prezidenţiale a solicitat respingerea contestaţiei depuse de avocata Silvia Uscov, pe motiv că cererea acesteia a fost depusă tardiv. El a explicat că decretul preşedintelui Nicuşor Dan privind numirea lui Cosmin Dragoş la CCR a fost publicat în Monitorul Oficial pe data de 8 iulie 2025, iar reclamanta avea termen 30 de zile pentru depunerea unei plângeri prealabile. Or, această plângere a fost depusă pe data de 30 decembrie 2025.

În plus, avocata avea termen 30 de zile să depună o cerere de suspendare a executării decretului, din momentul în care a aflat de numirea lui Dacian Cosmin Dragoş, iar pe data de 16 iulie 2025, Silvia Uscov a postat pe o reţea de socializare un mesaj cu referire la numirea acestuia la CCR.

Pe de altă parte, consilierul juridic a arătat că la dosar există dovezi care atestă faptul că Dacian Cosmin Dragoş a predat exclusiv discipline cu caracter juridic, norma sa didactică fiind compusă din următoarele discipline: Drept administrativ, Uniune Europeană, Dreptul achiziţiilor publice şi Dreptul muncii.

De asemenea, el a lucrat în activităţi conexe ca expert ştiinţific, cercetător ştiinţific şi consilier, fiind unul dintre experţii angajaţi de statul român într-un litigiu internaţional.

Dacian Cosmin Dragoş, unul dintre cei care susţine proiectul Guvernului de reformă a pensiilor speciale

Este foarte important de menționat faptul că Dacian Cosmin Dragoş face parte din tabăra de la CCR care susţine proiectul Guvernului de reformă a pensiilor speciale, tabără care are însă o majoritate fragilă de 5 la 4.

În cazul în care Dacian Cosmin Dragoş va fi suspendat de instanţă, decizia este executorie, chiar dacă nu este definitivă, iar dezbaterile de la CCR pe proiectul privind pensiile speciale, deja tărăgănate de mult timp, vor intra în blocaj.

Ce spune judecătorul CCR Dacian Dragoș



După ce Nicușor Dan a afirmat că legea este de partea Administrației Prezidențiale, Dacian Dragoș a spus că „absolut orice se poate întâmpla” și nu este „relaxat”.

„Nu aș putea să spun că sunt atât de relaxat pentru că, sigur, teoretic absolut orice se poate întâmpla. Ce a spus președintele este corect. Asta este calea legală. Sigur, până se judecă cererea de anulare a decretului poate să dureze mai mult. Desigur că atunci se pot lua măsurile pentru înlocuire temporară din funcție, dar altceva nu aș avea ce să comentez. (...) Sigur că o decizie de suspendare ar avea efect asupra funcționării Curții, în general, deci și asupra deciziei în acest caz, a pensiilor magistraților. Am încredere că nu se întâmplă lucruri care să fie dincolo de procedurile obișnuite ale instanțelor”, a spus judecătorul CCR, la Euronews.