Copiii își pot alege sexul. Ce spun voci din PSD și Asociația Accept despre propunerea UE

Voi cere ferm colegilor mei din Comisia Europeană și din Parlamentul European să se opună ratificării în totalitate a oricărui articol care permite autodeterminarea de gen pentru minori! Aceasta este și poziția PSD. Respectăm minoritățile și diversitatea de gen, dar nu putem valida absurdul. Protecția Copilului trebuie să fie întotdeauna deasupra oricărei agende politice sau ideologice!”

Ce spune Asociația ACCEPT

Comisia Europeană a adoptat miercuri, pe 8 octombrie, o nouă strategie pentru egalitatea LGBTIQ+, valabilă în perioada 2026-2030. Prin acest demers, Comisia Europeană își reafirmă rolul de monitor al respectării drepturilor fundamentale și încurajează statele membre să adopte până în 2027 strategii sau planuri naționale pentru egalitatea persoanelor LGBTIQ+, care să transpună în practică principiile Uniunii Egalității. Asociația ACCEPT salută acest demers și se oferă să pună la dispoziția Guvernului și Parlamentului resursele necesare pentru dezvoltarea unei strategii naționale.



„În timp ce la nivel european se consolidează un cadru comun de acțiune împotriva urii și discriminării, România continuă să întârzie adoptarea unor măsuri esențiale pentru protejarea și incluziunea persoanelor LGBTIQ+, precum legislația de protecție a vieții de familie și a unei proceduri de schimbare a documentelor pentru persoanele trans. Lipsa unei strategii naționale, a unei coordonări guvernamentale dedicate și a unei legislații clare împotriva discursului urii arată un decalaj periculos față de angajamentele europene. Asociația ACCEPT salută inițiativa Comisiei Europene și își exprimă disponibilitatea de a colabora cu Guvernul și Parlamentul României pentru a transforma această strategie europeană într-un plan național concret, care să garanteze demnitatea, siguranța și egalitatea tuturor cetățenilor, indiferent de identitatea lor”, declară Victor Ciobotaru, directorul executiv al Asociației ACCEPT.



„Uniunea Europeană va fi întotdeauna cel mai mare promotor al libertății individuale. Libertatea de a fi cine suntem, libertatea de a iubi pe cine dorim și libertatea de a ne exprima fără teamă. Aceasta este esența Uniunii Egalității pe care o construim, zi de zi, cărămidă cu cărămidă. Această nouă strategie pentru egalitatea persoanelor LGBTIQ+ e încă o dovadă clară că UE se poziționează ferm împotriva urii și a discriminării. Persoanele LGBTIQ+ îmbogățesc Uniunea Europeană, iar diversitatea și egalitatea constituie adevărata noastră putere”, a subliniat Comisarul pentru Egalitate Hadja Lahbib, în comunicatul de presă transmis de Comisia Europeană.



Noua strategie continuă eforturile începute în 2020 pentru o Europă în care fiecare persoană se simte liberă să fie cine este și poate iubi pe cine dorește. Statistica europeană arată că în acest moment, deși nivelul de acceptare a crescut în societate, violența și discriminarea reprezintă încă o realitate trăită pentru persoanele LGBTIQ+. 75% dintre europeni declară că se simt confortabil cu ideea de a avea colegi care fac parte din comunitatea LGBTIQ+. Cu toate acestea, 1 din 3 persoane LGBTQ+ a fost victimă a discriminării în ultimul an la nivel țărilor UE, conform rapoartelor Comisiei. În România, un procent și mai mare de persoane LGBTIQ+ s-a confruntat cu discriminarea, conform LGBTIQ+ equality at a crossroads: progress and challenges - raport publicat în 2024. Peste 50% dintre persoanele LGBTIQ+ din țara noastră au fost hărțuite în ultimul an, iar 8% declară că au fost victime ale unor atacuri motivate de ură. Doar 7% dintre aceste incidente au fost raportate la poliție.