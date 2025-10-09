€ 5.0953
Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 20:06 09 Oct 2025

Copiii își pot alege sexul. Ce spun voci din PSD și Asociația Accept despre propunerea UE
Autor: Ioana Dinu

copii pexels-ketchumcommunity-1518836 pexels-ketchumcommunity
 

Uniunea Europeană propune ca recunoașterea legală a genului să fie posibilă pentru copiii de orice vârstă.

Comisia Europeană propune eliminarea oricărei limite de vârstă pentru recunoașterea oficială a genului și interzicerea terapiei de conversie pentru minori. Copiii ar putea să-și aleagă sexul la școală, indiferent de vârstă. 
 
Social democratul Dragoș Benea a spus că „este jenant să construim o realitate paralelă cu realitatea biologică şi să facem din asta o misiune a Uniunii Europene!
 
Oricât de bogată ar fi imaginația noastră, oricâtă disponibilitate am manifesta față de concepte, filozofii sau curente de gândire, mărturisesc că nici eu, nici colegii social-democrați români din Parlamentul European nu ne împăcăm cu ideea ca, în numele "egalității LGBTQ+", un copil să-şi poată alege genul indiferent de vârstă.
 
Putem da curs propriilor imaginații/fantasme, putem construi o realitate paralelă cu existența noastră de zi cu zi, în care astfel de inițiative poate că ar avea un sens pur teoretic: dar datul nostru biologic, condiția umană în care viețuim, trăim şi murim, arată tocmai contrariul.
 
Aşa cum politica nu se termină la Stânga sau Dreapta, probabil că putem imagina o dezbatere dincolo de Masculin şi Feminin, dar nu putem face din asta o misiune, cu atât mai puțin o misiune a Comisiei sau Uniunii Europene, chiar dacă toleranța şi incluziunea sunt şi rămân pentru noi toți valori cardinale, de căpătâi pentru întreaga construcție europeană.
 
Dacă privim cu luciditate în jurul nostru, vom observa că altele sunt problemele presante ale Uniunii, probleme în raport de care sute de milioane de cetățeni europeni aşteaptă un răspuns pertinent din partea Bruxelles-ului şi măsurile concrete de rigoare.
 
Economia, demografia, energia, tinerii NEETS, competitivitatea, apărarea & ordinea publică şi multe altele sunt provocările şi problemele stringente cu care se confruntă continentul european, nicidecum dilemele de gen.
P.S. Nu-mi pot imagina care e capacitatea juridică a unui copil sau conştiința sa de sine, în măsură să-i permită să facă judecăți cu privire la propria identitate de gen”.
 
De asemenea, europarlamentarul Gabriela Firea (PSD) a zis:
 
„Copiii mei, ai tuturor românilor și ai celorlalți cetățeni europeni NU sunt subiecți de experiment ideologic!  Sunt mamă și spun un NU categoric ideii aruncate în spațiul public, dinspre Comisia Europeană, potrivit căreia copiii ar putea să-și aleagă genul, indiferent de vârstă. Consider că această inițiativă este un atac la adresa dreptului părintesc și o ignoranță periculoasă a etapei de dezvoltare a copiilor.
 
Înțeleg dreptul unui adult de a decide asupra propriei vieți, dar pentru copii suntem noi, părinții, responsabili și trebuie să acționăm ca atare.
 
De ce mă opun ca părinte:
 
Un copil nu are capacitatea psihologică și emoțională de a lua o decizie atât de complexă și, posibil, ireversibilă. Rolul părintesc este să îl protejăm, nu să îl expunem unor alegeri care îi depășesc maturitatea.
 
Este absurd să ceri unui copil să ia o decizie despre identitatea de gen înainte de a se maturiza fiziologic și psihologic. Aceasta nu este egalitate, ci inoculare ideologică la vârste vulnerabile.
 
Nici o strategie europeană nu poate și nu trebuie să submineze autoritatea mea de părinte de a-mi ghida copilul în cele mai sensibile aspecte ale vieții.
 
Voi cere ferm colegilor mei din Comisia Europeană și din Parlamentul European să se opună ratificării în totalitate a oricărui articol care permite autodeterminarea de gen pentru minori! Aceasta este și poziția PSD. Respectăm minoritățile și diversitatea de gen, dar nu putem valida absurdul. Protecția Copilului trebuie să fie întotdeauna deasupra oricărei agende politice sau ideologice!”
 
 

Ce spune Asociația ACCEPT

 
Comisia Europeană a adoptat miercuri, pe 8 octombrie, o nouă strategie pentru egalitatea LGBTIQ+, valabilă în perioada 2026-2030. Prin acest demers, Comisia Europeană își reafirmă rolul de monitor al respectării drepturilor fundamentale și încurajează statele membre să adopte până în 2027 strategii sau planuri naționale pentru egalitatea persoanelor LGBTIQ+, care să transpună în practică principiile Uniunii Egalității. Asociația ACCEPT salută acest demers și se oferă să pună la dispoziția Guvernului și Parlamentului resursele necesare pentru dezvoltarea unei strategii naționale.

„În timp ce la nivel european se consolidează un cadru comun de acțiune împotriva urii și discriminării, România continuă să întârzie adoptarea unor măsuri esențiale pentru protejarea și incluziunea persoanelor LGBTIQ+, precum legislația de protecție a vieții de familie și a unei proceduri de schimbare a documentelor pentru persoanele trans. Lipsa unei strategii naționale, a unei coordonări guvernamentale dedicate și a unei legislații clare împotriva discursului urii arată un decalaj periculos față de angajamentele europene. Asociația ACCEPT salută inițiativa Comisiei Europene și își exprimă disponibilitatea de a colabora cu Guvernul și Parlamentul României pentru a transforma această strategie europeană într-un plan național concret, care să garanteze demnitatea, siguranța și egalitatea tuturor cetățenilor, indiferent de identitatea lor”, declară Victor Ciobotaru, directorul executiv al Asociației ACCEPT. 

„Uniunea Europeană va fi întotdeauna cel mai mare promotor al libertății individuale. Libertatea de a fi cine suntem, libertatea de a iubi pe cine dorim și libertatea de a ne exprima fără teamă. Aceasta este esența Uniunii Egalității pe care o construim, zi de zi, cărămidă cu cărămidă. Această nouă strategie pentru egalitatea persoanelor LGBTIQ+ e încă o dovadă clară că UE se poziționează ferm împotriva urii și a discriminării. Persoanele LGBTIQ+ îmbogățesc Uniunea Europeană, iar diversitatea și egalitatea constituie adevărata noastră putere”, a subliniat Comisarul pentru Egalitate Hadja Lahbib, în comunicatul de presă transmis de Comisia Europeană. 

Noua strategie continuă eforturile începute în 2020 pentru o Europă în care fiecare persoană se simte liberă să fie cine este și poate iubi pe cine dorește. Statistica europeană arată că în acest moment, deși nivelul de acceptare a crescut în societate, violența și discriminarea reprezintă încă o realitate trăită pentru persoanele LGBTIQ+. 75% dintre europeni declară că se simt confortabil cu ideea de a avea colegi care fac parte din comunitatea LGBTIQ+. Cu toate acestea, 1 din 3 persoane LGBTQ+ a fost victimă a discriminării în ultimul an la nivel țărilor UE, conform rapoartelor Comisiei. În România, un procent și mai mare de persoane LGBTIQ+ s-a confruntat cu discriminarea, conform LGBTIQ+ equality at a crossroads: progress and challenges - raport publicat în 2024. Peste 50% dintre persoanele LGBTIQ+ din țara noastră au fost hărțuite în ultimul an, iar 8% declară că au fost victime ale unor atacuri motivate de ură. Doar 7% dintre aceste incidente au fost raportate la poliție. 

