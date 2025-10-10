Viktor Orban, petrecere în Cluj. A cântat, cu paharul în mână, într-un restaurant VIDEO

Viktor Orban părea foarte relaxat, pe ritmuri de muzică maghiară și cu un pahar de vin în mână, alături de apropiații săi.

Mai mult, premierul a ridicat paharul și a început să fredoneze un cântec popular maghiar, acompaniat de muzicanți. Imaginile au fost postate chiar pe pagina sa de Facebook, stârnind mii de reacții.

Laude și critici pentru petrecerea lui Viktor Orban în centrul Clujului

Dacă unii internauți l-au lăudat, urându-i ”Distracție plăcută!”, alții l-au criticat, spunând că ”alcoolul este dăunător, poate ucide, afectează inteligența și, în reacții chimice, se oxidează formând aldehide”.

Video

Vineri dimineață, premierul Ungariei va fi prezent la lucrările Congresului UDMR, unde va rosti un discurs. De asemenea, este așteptat președintele Nicușor Dan să participe la eveniment, premierul Ilie Bolojan și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.