Data actualizării: 09:49 10 Oct 2025 | Data publicării: 09:14 10 Oct 2025

Viktor Orban, petrecere în Cluj. A cântat, cu paharul în mână, într-un restaurant VIDEO
Autor: Andrei Itu

viktor orban petrecere la cluj captură video: Viktor Orban petrece și cântă
 

Premierul Ungariei, Viktor Orban, participă vineri la Congresul UDMR organizat în județul Cluj. Însă până la întâlnirile oficiale, Orban s-a delectat, joi seară, într-un restaurant, din centrul orașului.

Viktor Orban părea foarte relaxat, pe ritmuri de muzică maghiară și cu un pahar de vin în mână, alături de apropiații săi. 

Mai mult, premierul a ridicat paharul și a început să fredoneze un cântec popular maghiar, acompaniat de muzicanți. Imaginile au fost postate chiar pe pagina sa de Facebook, stârnind mii de reacții.

Laude și critici pentru petrecerea lui Viktor Orban în centrul Clujului

Dacă unii internauți l-au lăudat, urându-i Distracție plăcută!, alții l-au criticat, spunând că ”alcoolul este dăunător, poate ucide, afectează inteligența și, în reacții chimice, se oxidează formând aldehide”.

Video

Vineri dimineață, premierul Ungariei va fi prezent la lucrările Congresului UDMR, unde va rosti un discurs. De asemenea, este așteptat președintele Nicușor Dan să participe la eveniment, premierul Ilie Bolojan și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

viktor orban cluj
petrecere viktor orban
