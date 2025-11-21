Primul sector al Capitalei cu bulevarde transformate în coridoare verzi

Sectorul 3 a devenit oficial primul sector din București care are coridoare verzi continue pe marile sale bulevarde, o investiție urbanistică de amploare care a schimbat radical aspectul și confortul zonei. Proiectul, realizat integral de Primăria Sectorului 3, a transformat bulevardele Theodor Pallady, Liviu Rebreanu, Decebal, Camil Ressu și Unirii într-o rețea coerentă de culoare verzi, umbrite, moderne și adaptate schimbărilor climatice.

Astăzi, cei care traversează aceste artere circulă efectiv prin „tuneluri vegetale”, formate din tei, platani, chiparos de baltă, plantați în aliniamente dense și mature. Perdelele vegetale, zonele de umbrire, spațiile verzi compacte și micro-zonele de răcoare au devenit parte din peisajul urban, oferind o experiență complet diferită față de anii trecuți.

Impactul este vizibil în special în sezonul cald: măsurătorile termice realizate în această vară arată o scădere cu 4-6°C a temperaturilor de pe bulevardele transformate, reducând semnificativ efectul de „insulă de căldură” și crescând confortul locuitorilor. Calitatea aerului a înregistrat, de asemenea, îmbunătățiri constante, iar zonele intens circulate au devenit mai prietenoase pentru pietoni și bicicliști.

Realizarea coridoarelor verzi vine ca o continuare firească a strategiei pe termen lung a Sectorului 3, care a plantat constant 10.000 de arbori anual, ajungând în prezent la peste 100.000 de noi arbori plantați în ultimul deceniu.

Coridoarele verzi din Sectorul 3 nu sunt doar un proiect finalizat, ci un model de urbanism climatic care arată cum poate arăta Bucureștiul atunci când investițiile sunt gândite în interesul oamenilor și al mediului. Ele au devenit un reper pentru Capitală și un exemplu replicabil pentru celelalte sectoare și orașe din România.