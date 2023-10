Pe unde ar trebui să circule mașina cu girofar, în funcție de numărul de benzi. Momentul impresionant la care a asistat Titi Aur în Praga

L-am întrebat pe Titi Aur cum trebuie să reacţionăm atunci când din spatele nostru vine o maşină cu girofar. Iată ce a răspuns instructorul de conducere defensivă.

"Suntem complet needucaţi aici. Chiar şi şoferii cu girofar sunt needucaţi. Noi facem cursuri acum cu diferite structuri, mai sunt şi alţi colegi de-ai noștri care fac asta. Maşina cu girofar trebuie să circule în felul următor.

Dacă avem o bandă dus şi o bandă întors, şoseaua clasică, maşina cu girofar merge pe mijloc. Dacă am două benzi, maşina trebuie să meargă printre benzi. Dacă avem trei benzi, maşina cu girofar merge printre ultima şi penultima bandă. Asta ar trebui să ştie toţi şoferii din România, inclusiv cei de pe maşini prioritare. Ce înseamnă asta? Că maşina prioritară ştie pe unde merge, iar şoferii ştiu cum să se aşeze. O bandă de circulaţie are 3 metri şi jumătate. O maşină are sub 2 metri lăţime. Adică 1,80 m, ceva de genul ăsta. 2 metri are un camion. Practic, dacă o maşină se duce foarte în stânga, iar cealaltă foarte în dreapta, consumă din spaţiu maximum 4 metri. Mai rămân, astfel, 3 metri pe mijlocul şoselei.

În alte ţări, vedem că atunci când se aude sirena se face culoar. Eu am văzut asta la intrare în Praga. E impresionant. Se mergea cu 20-30 km la oră, pe o şosea cu 3 benzi, Când s-a auzit sirena, s-au dat toţi la o parte şi ambulanţa a trecut printre benzile 2 şi 3 cu cel puţin 100 km/h. Nu şi-a făcut nimeni probleme că nu se dă vreun şofer la o parte. Şi şoferii de maşini civile şi şoferul de salvare ştiau ce au de făcut. La noi nu. Nu se face nici la şcoala de şoferi, nu se fac campanii, nu se învaţă nicăieri", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

Pe autostrăzile din România, ambulanţele şi poliţia merg pe banda de urgenţă

"Nu pe acolo e locul lor. Dar e o situaţie în care se pot duce pe acolo, pentru că la noi nu ştiu pe unde să treacă. Trebuie să fie o regulă foarte clară. Mai ales că banda de urgenţă poate fi blocată. Mai sunt maşini care au pană, mai vin maşini de intervenţie, de tractare. Este bandă de urgenţă. Dar pe restul şoselelor nu avem bandă de urgenţă, de asta e nevoie de o regulă", a mai declarat Titi Aur.

