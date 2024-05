Sfaturi între șoferi: „Ce să faci dacă te oprește Poliția și vrea să te testeze”. Recomandarea lui Titi Aur în astfel de cazuri

Numeroase discuții au loc pe grupurile de socializare între șoferi, cu privire la o situație des întâlnită în trafic, respectiv ce faci dacă te oprește Poliția și vrea să îți facă Drug Test, iar tu nu ai consumat droguri?! Automobiliștii își dau sfaturi pe grupurile de Facebook să nu accepte să li se facă Drug Test, deoarece acestea au o eroare mare. De exemplu, dacă ai mâncat un covrig cu mac, îți poate semnala că ai luat opiu... sau orice altceva și imediat ți se face dosar penal.

Totodată, poate fi o risipă de bani pentru a testa astfel șoferii și se încarcă prea mult sistemul judiciar dacă ies teste fals negative, doar din cauză că ai mâncat un covrig cu mac, o bomboană cu lichior sau un corn cu șampanie.

L-am contactat pe Titi Aur și l-am întrebat ce ar trebui să facă șoferii în acest caz, ținând cont că riscă dosar penal doar pentru că, de exemplu, au mâncat un covrig cu mac. Desigur, dacă un șofer este periculos și merge pe șapte cărări să i se facă test, dar dacă nu a consumat nimic, poate un șofer să refuze, așa cum se sfătuiesc șoferii între ei pe grupurile de socializare?

'Recomandarea mea este așa: Șoferul să îi spună polițistului, pe un ton foarte politicos și foarte frumos, că dorește să facă analize la spital, că nu acceptă testul, deoarece consideră că testele au eroare. Mai mult, în cazul în care acest test va ieși pozitiv, polițistul este obligat să îi ia permisul până ce îi iese analiza de sânge, care poate să apară și după 1 an.', a spus Titi Aur pentru DC News.

'Dacă aș fi în situația aceasta, eu așa aș face: Îi spun, politicos, că nu accept testul pentru că știu că pot fi erori, îi spun că nu este el, polițistul, vinovat, că nu am o problemă cu el. Prin urmare, mergem să facem analizele și când vine rezultatul, voi ști că nu am fost drogat și cu asta basta. Dacă m-a oprit la control, ok, merg frumos să fac analizele de sânge. Aceasta este singura soluție!', a mai zis Titi Aur.

'În concluzie, sfatul meu, ca să te protejezi, să fie și legal, este să spui că nu refuzi să fii verificat, testat, dar nu în acest mod, nu cu acest test în stradă, ci la spital, prin analize. Asta este, pierdem timp, dar mergem la spital și când vin rezultatele probelor vedem exact.', a mai zis Titi Aur, la DC News.

