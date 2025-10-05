€ 5.0889
Data publicării: 08:00 05 Oct 2025

EXCLUSIV Motivul pentru care siguranţa rutieră din România nu creşte. "Decidenţii se păcălesc între ei"
Autor: Florin Răvdan

accident-politician-psd-bulgaria_06584700 Foto: Pixabay
 

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a explicat de ce numărul victimelor din accidente rutiere nu scade vertiginos în România. 

Din 2019 până în prezent, aproximativ 10.000 de persoane au murit în accidente rutiere pe şoselele din România. 

CITEŞTE ŞI Câți români au murit pe șosele în ultimii 5 ani. Titi Aur: Pentru autorități, nu contează!

"Am mai observat un lucru între autorităţile noastre. Se păcălesc între ei. Factorii noştri de decizie de la nivelul cel mai înalt vin cu nişte argumente... că totuşi a mai scăzut, că totuşi nu e chiar aşa, că uite că măsurile pe care le-am luat au dus la asta, că s-au mai făcut autostrăzi, că nu ştiu ce. Şi circulă informaţiile astea între ei şi se păcălesc între ei, că nu e chiar atât de rău. 

Şi eu vin cu ideea de apreciere subiectivă. Ce simţim noi, pur şi simplu? Hai să lăsăm statistica, banii cheltuiţi, numărul de morţi, care sunt mai mult sau mai puţin cosmetizate. Hai să vedem ce simţim. Când te duci într-o ţară din Occident, te simţi în siguranţă deplină, iar când vii la noi te simţi în pericol maxim, pe orice drum din orice oraş, din orice comună, din orice sat. 

Haideţi, măcar, să ţinem cont de asta. Nu se ţine cont! Dacă nu mor 5 persoane într-un accident, nu e ştire. De la 3 morţi în sus e ştire", a declarat Titi Aur la DC Conducem. 

Accident la Cisnădie, pe autostradă 

Traficul rutier este blocat parţial pe autostrada A1 Bucureşti - Sibiu, la ieşirea spre Cisnădie, sâmbătă, în urma unui accident în care au fost implicate două autovehicule, o persoană fiind rănită.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu, la faţa locului au fost mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, şi o autospecială de stingere.

În urma accidentului, un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani a fost rănit, acesta suferind un traumatism la picior.

A primit îngrijiri medicale la faţa locului şi este transportat la UPU Sibiu conştient, scrie Agerpres.

dc conducem
accidente
sigurata rutiera
titi aur
x close