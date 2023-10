"Când am făcut documentarul "Sânge pe Şosea" în Suedia, eram la un prieten acolo, care este şi colaboratorul nostru şi care are copii mici. Cred că undeva 9-10 ani. A spus la un moment dat că l-a trimis să ia pâine. Automat am întrebat cum. Mi-a spus că se duce cu bicicleta. Şi am întrebat unde, că ei stau într-o zonă din asta de case, dar fără magazine, destul de departe. Evident, am întrebat cum se duce, dacă trece peste străzi, pe distanţă aşa mare.

Şi răspunsul lui a fost "Da, cum să nu, trece peste tot. De ce să îmi fie frică? În primul rând pentru că el e învăţat tot ce trebuie la şcoală. Iar în al doilea rând, nu se pune problema ca un copil pe bicicletă, trecând pe pista de biciclete, traversând un bulevard, să nu fie lăsat de şoferi să treacă". La noi şi la 16 ani ţi-e frică să îl trimiţi pe bicicletă, nu mai vorbim la 9-10 ani. E altă cultură în Suedia. La noi sunt şi întrerupte pistele de biciclete, e mult de discutat. Dar e vorba de educaţie. Cum aducem asta aici? Trebuie ca autorităţile să ia taurul de coarne. Noi nu trebuie să inventăm nimic, trebuie doar să aducem lucruri bune din alte ţări. Până nu vom face asta, vom ajunge să vedem tot felul de faze ciudate", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

10 oraşe din România au, împreună, mai puţini km de pistă decât Amsterdam

10 dintre cele mai mari oraşe din România (București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța, Craiova, Brașov, Oradea, Arad și Sibiu) au împreună 571,1 km de piste de biciclete. Cifra este însă cu 35% mai mică decât suprafaţa acoperită de piste de biciclete în Amsterdam, unde sunt 767 km.

Spre exemplu, în București avem de aproape 24 de ori mai puțini kilometri de piste de biciclete decât în Amsterdam, în timp ce Arad, orașul românesc cu cea mai extinsă infrastructură velo, dispune de o lungime totală de aproape 6 ori mai mică decât capitala Țărilor de Jos, scrie greencomunity.ro.

