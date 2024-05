Flacăra olimpică, tot mai aproape de Paris. Ștafeta terestră a început la Marsilia

Flacăra olimpică a ajuns pe teritoriul Franței, iar ștafeta acesteia a început, joi, la Marsilia cu fostul fotbalist Basile Boli, la bazilica ”la Bonne Mere”, și va dura până pe 26 iulie, ziua ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, informează AFP, scrie Agerpres.

The Olympic Flame has officially arrived in Marseille!????



The event was definitely one to watch from fireworks, performances, and more!



Check out the replay to relive the action ???????? https://t.co/FPiIo4Xoi2#OlympicTorchRelay #Paris2024 pic.twitter.com/HWFiMVVf5B