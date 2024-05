”Este imaginea puterii absolute”. Rareș Bogdan crede că președintele Klaus Iohannis se va întoarce cu o mare victorie din SUA

Rareș Bogdan, membru al Parlamentului European, a vorbit despre vizita președintelui Klaus Iohannis în Statele Unite ale Americii, acolo unde președintele a fost onorat cu premiul Distinguished International Leadership Award și a avut o întrevedere cu președintele Joe Biden.

”Am fost în acel birou în urmă cu 7 ani de zile, ca jurnalist la o altă televiziune, am fost în acel birou oval. Îi povesteam băiețelului meu de 12 ani care m-a întrebat: 'Tati, ai fost acolo?'. Chiar am fost, exact acolo am fost. Era același președinte Klaus Iohannis, pe același fotoliu, pe celălalt era Donald Trump. A fost o zi memorabilă pentru orice jurnalist și pentru orice om pentru că acea imagine este imaginea puterii absolute pe care o au Statele Unite în lumea țărilor civilizate și ca democrație reprezentativă la nivel mondial.

Respectul acordat României

Faptul că președintele României a fost primit acolo, a fost primit cu atât de multă căldură, au stat atât de mult în tête-à-tête, au fost declarații comune extrem de bune, ne arată aprecierea de care se bucură România în primul rând, pentru că președintele, astăzi este Klaus Iohannis, dar reprezintă România. Acolo a fost un respect acordat de către Statele Unite României, iar subiectele discutate de la Visa Waiver, care a ajuns la sub 3% rată de respingere, ceea ce ne arată în foarte scurt timp se vor ridica restricțiile de viză pentru Statele Unite pentru români, ceea ce o mare victorie.

Investiții americane în România

De asemenea, discuții pe investiții. Au fost discuții importante pe investiții americane în România, discuții importante pe securitatea la Marea Neagră și rolul Mării Negre pentru securitatea Alianței Nord-Atlantice, având în vedere că și Turcia, și Grecia, și Bulgaria, și România sunt membri ai Alianței. A fost o discuție legată de secretariatul general al NATO și proiectul pe care Klaus Iohannis l-a prezentat pentru această poziție, precum și rolul României, unul absolut decisiv în fluxurile comerciale și umanitare înspre Ucraina și dinspre Ucraina spre Occident pentru produsele pe care încă Ucraina le exportă, cereale, sare, respectiv floarea soarelui, ulei de floarea soarelui, care încă asigură un venit Ucrainei”, a declarat Rareș Bogdan, în direct la B1 TV.

