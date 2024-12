Paleologu: L-am cunoscut pe Dughin și știu cum gândește. Se poate spune chiar că iubește România

Citește și: Atentat asupra lui Aleksandr Dughin, sfârșit cu moartea fiicei sale. Tot ce trebuie să știi despre ideologul lui Putin și Daria Dughina

După ce Alexandr Dughin a afirmat că Moldova va fi parte din România, iar România din Rusia, Theodor Paleologu a remarcat, cunoscându-l în trecut pe strategul lui Vladimir Putin, că acesta admiră România, dar în istorie, respectiv are o admirație pentru Corneliu Zelea Codreanu și legionari. În același timp, el afirmă că am putea spune că Dughin iubește chiar România, dar așa cum câinele iubește cârnatul: în înghite!

"Romania will be part of Russia": afirmația făcută de Dughin sau atribuită lui Dughin face furori în acest moment. Întîmplarea face că l-am cunoscut pe Dughin la Paris în 1994 și știu cum gîndește. Am și citit cîteva dintre cărțile lui. Are mare admirație pentru România, mai exact pentru Codreanu și Legiune. Are prieteni și admiratori la noi în țară. Se poate spune chiar că iubește România, așa cum cățelul iubește cîrnatul. Viziunea lui este clar prezentată în cartea "Continentul Rusia": un vast imperiu eurasiatic de la Lisabona la Vladivostok, din care ar face parte, evident, și România "regenerată"” a scris istoricul Theodor Paleologu, pe Facebook.

Precizarea sa vine în contextul în care Alexandr Dughin, cunoscut drept ideologul președintelui rus Vladimir Putin, a declarat ”Moldova va fi parte a României, în curând. Dar România va fi parte a Rusiei”. Vezi aici mai mult

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News