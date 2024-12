Adrian Zuckerman: Mulți am fost duri cu doamna Lasconi, dar vine o primejdie majoră împotriva României

Excelența Sa Adrian Zuckerman, ambasador al SUA în România din 2019 până în 2021, nominalizat de Donald Trump, a vorbit despre ce s-a întâmplat în România în ultimele 10 zile și o posibilă implicare rusească în alegeri.

"Întrebarea ar trebui să fie de ce s-a întâmplat lucrul acesta și cine este în spate"

“Toți știm ce s-a întâmplat aici. Întrebarea ar trebui să fie de ce s-a întâmplat lucrul acesta și cine este în spate. Este foarte clar ce s-a întâmplat. Sunt lucruri care trebuie să fie examinate. Cum se spune în America, lasă-mă să-mi spun ideea ‘from the bottom up’ (de jos în sus). Eu am încredere în România. România o să continue ca un stat democratic, ca un aliat al Americii, un aliat eurocentric, occidental, aliat NATO și un membru bun al UE. Nimeni nu o să se joace cu lucrul acesta. Știu, cum prea bine ați spus și dumneavoastră, mulți oameni, vecini și alții pe care i-am întâlnit pe stradă sunt foarte speriați. Nu cred că lumea ar trebui să fie speriată. România o să treacă și prin primejdia asta. Va trebui făcută o analiză, astfel încât să se vadă ce s-a întâmplat, cine a făcut lucrurile acestea, să se rezolve totul și să se pună lucrurile la punct. Vreau să felicit, de acum, partidele PSD, PNL, USR, UDMR, care, din ce am înțeles acum, la știri, continuă să se întâlnească ca să sprijine candidatura doamnei Lasconi în turul 2. Eu cred că mulți am fost cam duri cu doamna Lasconi, dar vine o primejdie majoră împotriva României. În opinia mea, toți oamenii de bună credință trebuie să se unească să nu lase o asemenea primejdie să distrugă o țară democratică și independentă”, a spus Adrian Zuckerman la DCNews, DCNewsTV și DefenseRomânia, ca invitat al analistului politic Bogdan Chirieac.

Fostul ambasador a mai avut comentarii despre candidatul Călin Georgescu

„Eu nu am vorbit cu președintele Trump, dar mi s-ar părea foarte ciudat ca el sau echipa sa să se implice în alegerile din România, mai ales pentru domnul Georgescu. SUA sunt cu NATO, cu Europa și cu România. Viitorul României, cum a fost de multe ori, este cu SUA, nu cu China și Rusia.

Președintele Trump și toată echipa lui a spus acest lucru în prima administrație. Nu cred că a luat o poziție care să sprijine distanțarea României de NATO, de UE sau de Statele Unite ale Americii. În cazul de față vorbim de o persoană (n.r. Călin Georgescu) care se opune scutului antirachetă de la Deveselu, se opune NATO și UE. Au fost acuzații foarte grave de antisemitism și de sprijin pentru mișcări din prima parte a secolului trecut. Înțeleg faptul că a spus că nu a existat nici Holocaustul și că nu există război în Ucraina", a precizat ambasadorul Zuckerman.

Născut în România, Adrian Zuckerman a plecat în Statele Unite ale Americii la doar 9 ani, împreună cu frații săi. Astăzi, avocat renumit la New York, Adrian Zuckerman vorbește fluent limba română, fiind și un bun cunoscător al realităţii din România.



Ambasador al SUA în România din 2019 până în 2021, nominalizat de Donald Trump, Adrian Zuckerman a venit în studioul DC Media Group pentru a vorbi despre frământările de pe scena politică românească, exprimând viziunea administrației Trump, ca bun cunoscător, dar și cum ar urma să arate relația București - Washington după ziua de 8 decembrie.

