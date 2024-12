Vom mai avea partide? Pe cine dorește Călin Georgescu premier

VEZI ȘI - Răsturnare de situație cu profilul lui Dughin. George Buhnici arată care e, de fapt, contul real al ideologului lui Putin / foto în articol

Călin Georgescu, independentul care a fost o surpriză în primul tur al alegerilor prezidențiale, a fost invitat, marți seară, la emisiunea lui Marius Tucă, unde a clarificat o declarația făcută de curând, în care spunea că „nu vor mai fi partide politice în această țară“.

„Domnule Georgescu, ați spus că nu vor mai fi partide politice în România. Vă rog să comentați“, a punctat jurnalistul Marius Tucă.

„Văzând care a fost poziția poporului român, am înțeles următorul lucru. Ce am văzut și noi în acești 35 de ani, cu mici excepții la început, când Ion Rațiu spunea că „mă voi lupta până la ultima picătură de sânge“ s-a fluidizat și s-a dus după aceea în ideea că nu mai contează dacă ești la putere sau în opoziție. Toată lumea era la fel“, a spus Călin Georgescu.

„Dar fără partidele politice, sunteți conștient că România nu poate să meargă mai departe...“, a replicat Marius Tucă.

„Dar de ce trebuie să fiu conștient de chestia asta? Nu se știe niciodată ce se întâmplă. De asta am și spus că partidul meu este poporul român, despre care am spus că am să-l respect și am să-l slujesc permanent. Eu nu știu cum va fi, dar pot să simt ce va fi în viitor, poate nu cu mine“, a spus Călin Georgescu.

Candidatul independent a dat de asemenea asigurări că va conlucra pentru crearea unui guvern stabil, care să pună în aplicare inclusiv programul de țară cu care el a venit în fața românilor.

„Parlamentul a fost votat de popor și președintele este votat tot de popor. Eu pot să garantez în această emisiune aici că voi aduce stabilitate unui guvern. Voi desemna un prim-ministru din coaliția care se prezintă cu o majoritate, dar un premier care este pregătit moral, profesional și cu care vom negocia programul de țară prin care eu am fost ales președinte. Nu doresc să fiu altceva decât președintele românilor și al României și nimic altceva.“, a zis Călin Georgescu.

