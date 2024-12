CTP râde de Valerica Lasconi din Câmpulung, la nivelul căreia a reușit să se ridice însuși Trump: Îl agață!

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a afirmat, la B1 TV, că invocata relație a lui Călin Georgescu cu apropiați ai lui Donald Trump este ”deosebit de asemănătoare cu scrisoarea, cu epistola pe care i-a trimis-o doamna Valerica Lasconi din Câmpulung președintelui Trump. Nici mai mult, nici mai puțin. În anumite momente îl depășește și pe Georgescu, pentru că spune doamna, textual, ”sunteți un lider adevărat al poporului, exact ca mine”. Carevasăzică, președintele ales al SUA reușește, printr-o însemnată sforțare, să se ridice la nivelul doamnei Lasconi din Câmpulung, că asta spune, că ”dumneata ești un lider al poporului, ca și mine””.

În continuare, CTP s-a amuzat de mesajul Elenei Lasconi care i-a scris lui Donald Trump că ”I am not the Soros candidate, I am of the people”. ”I am of the people, ce bine sună asta! Și finalul, vă rog! - I look forward to meeting you and establishing a personal relationship. A reușit să-mi smulgă un zâmbet, dar îi mulțumesc pentru asta! Știți cum se cheamă asta în americană? A date! Adică îl agață pe Trump, să ne întâlnim și să avem o relație personală” mai spune jurnalistul.

Cristian Tudor Popescu a remarcat că membri din conducerea USR habar n-ar fi avut despre scrisoarea Elenei Lasconi către Donald Trump: ”E o scrisoare privată, absolut, relația ei, ca asta a lui Georgescu cu Dumnezeu”.

Întrebat dacă a fost mai periculos Corneliu Vadim Tudor în 2000 decât Călin Georgescu astăzi, CTP a răspuns ferm: ”Nu, Călin Georgescu e mult mai periculos, Corneliu Vadim Tudor nu avea în spate mecanismul... ce face echipa din spatele lui (Georgescu n.r.) e meserie. Am văzut toți cum i-au construit imaginile, parcă ne vorbește din Rai, luminile sunt puse perfect pe el, modul cum accentuează cuvintele, cum le trimite sacadat, pare că, după o astfel de secvență audio - video, ne ia pe toți la sfârșit și cu el ne vom înălța la ceruri. Ăsta este sentimentul de-l transmite, e extraordinar de bine făcut. Vadim Tudor nu a beneficiat de așa ceva, nici pe departe. Apărea, avea talent de orator”.

