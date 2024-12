Adrian Năstase: Nu putem să nu înțelegem impactul mesajului pe care l-a transmis Călin Georgescu

”CSAT a desecretizat documentele venite de la servicii, afirmând că s-a produs fraudarea alegerilor. Am luat în serios acel anunț și am considerat că primul tur al prezidențialelor trebuie anulat. Ceea ce s-a și întâmplat. De altfel, astăzi, am văzut mai mulți mascați sărind garduri în curțile unor persoane și, probabil, se va dovedi că probele erau serioase. Va fi clar și că a fost mâna rușilor. Iar dacă unul dintre candidați a cheltuit un milion de euro pentru campanie, este clar că el i-a dezavantajat pe ceilalți concurenți care nu au beneficiat de surse private, ci doar de surse de la stat.

Eu anunțasem că nu voi participa la al doilea tur de scrutin pentru că nu mă simțeam reprezentat de niciunul dintre candidați. Nu reiau argumentele. Acum, înțeleg că mulți sărbătoresc victoria democrației - deși decizia CCR a avut o importantă componentă politică (probabil că și sondajul care îl dădea câștigător pe Călin Georgescu cu 70%, în turul doi a avut un anumit rol) – și vor să continue ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.

Cred că ar fi o mare greșeală. În 1996, am avut un fenomen asemănător – Emil Constantinescu, profesor universitar, rector, venea pe un cal alb să salveze poporul de comunism. Cu un Parlament fragmentat și cu 15.000 de specialiști nu prea a reușit - inflația ajunsese, prin 1999, la 200%. Acum, din nou un „conducător de glie”, personaj mesianic, venit tot pe cal, precum Putin, a știut să capteze nemulțumirile unui segment tot mai puternic de populație, marcată de polarizarea veniturilor/scăderea puterii de cumpărare și pradă, simultan, suveranismului și populismului.

În istoria României, au mai existat astfel de etape. Spre exemplu în perioada de sărăcie de după Primul Război Mondial, a apărut Legiunea Arhanghelului Mihail care însă s-a remarcat, ulterior, prin felul în care Zelea Codreanu a considerat că face dreptate împușcându-l pe prefectul Manciu în tribunal. Să mai aduc aminte de felul în care legionarii au asasinat premieri și au masacrat zeci de oameni politici în Fortul 13, de la Jilava, în noiembrie 1940? Nu cred că avem nevoie de astfel de modele. Și nici măcar de variantele mesianice, gen Petrache Lupu – de la Maglavit – cu soluții mistice.

Pe de altă parte, nu putem să nu înțelegem impactul mesajului pe care l-a transmis Călin Georgescu, spre exemplu în legătură cu faptul că cele mai multe servicii (apă, gaz, electricitate, petrol) sunt în mâna unor companii străine care realizează, ca și băncile străine, profituri mari în România . Sigur, resursele naturale sunt ale statului român dar concesionarea lor s-a făcut către firme străine. Poate că a venit timpul să reevaluăm unele dintre aceste chestiuni, nu prin naționalizare (care nici nu este prevăzută în Constituție), ci prin expropriere, cu justă despăgubire, cum s-a întâmplat în ultimii ani și în Ungaria sau Polonia. Este doar un exemplu.

Mi-e teamă însă că după ce și-au cerut iertare (Iohannis) sau au anunțat că au „auzit” mesajul de la alegeri, liderii actuali vor continua în același mod, pregătind un Guvern neputincios și alegeri prezidențiale în primăvară – când candidatul suveranist (George Simion) va strânge voturile lui Călin Georgescu (între timp, „exmatriculat”), ale AUR, POT și ale SOS. Să avem în vedere că până în primăvară va trebui să fie aprobat noul buget și să se realizeze „dialogul” amânat pentru ianuarie cu FMI.

Mantra cu „democrația”, cu „ statul de drept” va fi mai puțin atrăgătoare pentru români. O eventuală creștere a TVA (ce ar afecta mai mult pe cei săraci) ar fi o corecție bugetară ce ar duce la o creștere și mai mare a zonei „suveraniste”.

Ce se poate face?

În primul rând să renunțăm la nebunia cu pericolul de tip Big Brother/ Rusia (am citit mulți dintre noi cartea lui Orwell – 1984, Știm ce inseamnă să construiești un „țap ispăsitor”. Cauzele principale ale situației de haos din România sunt, în primul rând, la noi. Sigur că Rusia este interesată ca lucrurile în țară noastră să nu meargă bine. Știm asta, de mult. Dar este evidentă slaba calitate a liderilor actuali, a lipsei politicii de cadre, a lipsei unor măsuri de curaj, a configurației parlamentare cu sponsori locali ai baronilor principalelor partide.

„Poporul” a sancționat toate aceste neîmpliniri. „Ghiveciul” guvernamental pregătit (PSD/PNL/USR/UDMR) ne va aduce aminte de celebrele CoCoPo ale țărăniștilor și ale colegilor lor. Cum să pui împreună, în continuare, impozitarea progresivă cu cota unică? Vor fi blocaje de tot felul.

„Prietenia tradițională” dintre PSD și USR îl va aduce înapoi la justiție pe Stelian Ion? Iar la președinție, liderii PSD îl vor implora pe Nicușor Dan să accepte să fie candidatul lor comun? Idei, ideologii, principii? Pare că partidele nu mai au nevoie de ele. Se vede acum și lipsa departamentelor și a institutelor politice care pregăteau liderii din linia a două. Aștept, cu nerăbdare, să văd cum au „auzit” liderii partidelor din main stream mesajul alegătorilor atunci când vor negocia funcțiile din parlament și portofoliile din Guvern. Decizia CCR nu a rezolvat problemele de fond, ci doar a amânat soluționarea lor” notează Adrian Năstase, pe blogul său.

