Adrian Zuckerman anunță o anchetă comună SUA - România, după prezidențialele din 24 noiembrie. ”America este cel mai bun prieten”

Excelența Sa Adrian Zuckerman, ambasador al SUA în România între 2019 și 2021, alături de analistul politic Bogdan Chirieac, a vorbit despre situația care s-a creat în cadrul alegerilor din România cu privire la posibile atacuri cibernetice.

Zuckerman: Bazat pe ce am văzut și ce mi s-a spus, eu n-am nicio șovăială că ce s-a întâmplat aici e rezultatul unui atac hibrid, cibernetic, social media, organizat probabil de ruși. Cooperarea chinezilor, principalul mod a fost prin TikTok care au alterat, au fost date informații de UE ieri, care au admis că algoritmii TikTok au fost schimbați. Nu știu dacă problema a fost rezolvată, nu cred că a fost rezolvată, dar trebuie să fie o anchetă să se înțeleagă foarte clar de unde vin aceste lucruri, cum au fost făcute, cine le-a făcut. În opinia mea, lucrurile astea trebuie anchetate, că nu poți să ai o democrație liberă cu aceste atacuri împotriva statului în care alt stat e în spate.

Chirieac: Excelența Voastră, România mă îndoiesc că are capacitatea de a ancheta așa ceva. Cei care ar capacitatea ar fi fie Statele Unite, probabil că ar trebui ca Bucureștiul să îi ceară oficial ajutorul Washingtonului în această anchetă, fie Uniunea Europeană, cum a făcut Parlamentul European, unde a fost o dezbatere în Parlament, dar Parlamentul European nu poate face o anchetă în acest domeniu.

Lucru în comun

Zuckerman: Eu știu că Statele Unite au discuții cu România, Statele Unite sunt, cum am spus până acum și continui să spun, cel mai bun prieten al României, nu e Rusia, nu e China, este America. Au fost și continuă să fie discuții, știu că ambasada americană și ambasadorul american aici, doamna Kavalec, o persoană foarte capabilă în care am toată încrederea, lucrează la lucrul acesta și cu autoritățile române. Am toată încrederea că lucrul acesta o să fie rezolvat și o ne dăm seama ce s-a întâmplat.

Chirieac: Asta e o informație foarte importantă, ne spuneți că se lucrează în comun, România - Statele Unite, pentru a afla ce s-a întâmplat la aceste alegeri cu rețelele sociale și cu toată operațiunea.

Zuckerman: Absolut. Trebuie să spun că nu sunt sigur ce declarații publice a făcut încă guvernul american, Casa Albă, dar în trecut au făcut declarații pro-democrație, pro-România și că sunt foarte buni aliați și, în opinia mea, același lucru este valabil pentru viitoarea administrație Trump. Eu nu vorbesc pentru președintele Trump sau pentru altcineva care a fost desemnat azi că ar fi o parte, eu nu pot să vorbesc pentru ei. Nu uitați că administrația Trump a existat acum patru ani, eu eram ambasador aici. America este cel mai bun prieten al României și nicio administrație americană democratică, republicană.

