Ce spune Firea despre datoriile lăsate moștenire lui Nicușor Dan: Cu acei bani n-am plecat acasă

"Dumnealui s-a plâns că a moștenit datorii. Am arătat că şi eu am moștenit datorii. Le-am achitat, ca primar general - aşa este Legea finanţelor publice locale - şi nu m-am plâns. Au fost datorii de la foştii primari. Eu am considerat că acele împrumuturi s-au făcut pentru Bucureşti, pentru dezvoltarea lui şi le-am achitat în numele bucureştenilor. Aşa trebuia să procedeze şi actualul primar.

Trebuia să se achite de obligaţii, pentru că nu am plecat acasă cu acei bani. Acei bani s-au regăsit în autobuze noi (400), în tramvaie, în troleibuze, în toate obiectivele de infrastructură. Practic au fost bani investiți în Bucureşti. Acum, datoria este mai mare. Dacă se vorbea la mine despre o datorie de 6,8 miliarde de lei, acum este de 7,3 miliarde de lei. Următorul primar - cred că eu - va trebui să plătească datoria lăsată de actualul încă primar", a spus Gabriela Firea, în emisiunea Ce se întâmplă, cu Răzvan Dumitrescu, de la DCNews TV.

Emisiunea integrală, în materialul video de mai jos:

