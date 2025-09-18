Prof. univ. dr. Alexandra Stănescu, primul medic de familie din România în conducerea executivă a WONCA

Prof. univ. dr. Alexandra Stănescu a devenit primul medic de familie din România ales în Comitetul Executiv al organizației internaționale WONCA.

Prof. univ. dr. Alexandra Stănescu a scris istorie pentru medicina de familie din România. Prof. univ. dr. Alexandra Stănescu a fost aleasă în Comitetul Executiv al organizației mondiale WONCA, ocupând funcția de trezorier. Alegerea sa marchează o premieră: niciun medic de familie din România nu a ajuns atât de sus în conducerea WONCA.

Vot unanim și recunoaștere internațională

Toți reprezentanții celor 39 de țări membre au votat unanim "DA" pentru candidatura prof. univ. dr. Alexandra Stănescu. Nu a existat nicio abținere și niciun vot împotrivă. Alegerea prof. univ. dr. Alexandra Stănescu a fost salutatã ca un moment de recunoaștere a profesionalismului și dedicării medicilor de familie români pe plan internațional.

Ce este WONCA și de ce contează

WONCA - World Organization of Family Doctors - este o organizație globală non-profit care reprezintă medici de familie și practicieni generali din întreaga lume. Organizația, fondată în 1972, promovează standarde înalte de îngrijire, sprijină educația și cercetarea în medicina de familie și menține relații oficiale cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Structura și impactul global

WONCA este împărțită în șapte regiuni geografice, acoperind toate continentele, inclusiv Europa, Africa, Asia-Pacific și America de Nord.

Include peste 120 de organizații membre din aproape 100 de țări, reprezentând sute de mii de medici de familie.

Prin alegerea prof. univ. dr. Alexandra Stănescu, România câștigă vizibilitate și influență în comunitatea internațională a medicilor de familie.

