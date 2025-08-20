Dragoș Pîslaru tocmai ce și-a cumpărat casă în Belgia. Răspunsul ministrului după scandalul deconturilor

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a venit cu explicații legate de cheltuielile de cazare din deplasările oficiale la Bruxelles, după apariția unor informații potrivit cărora ar fi decontat sume de aproximativ 7.000 de euro, deși ar deține o casă în capitala Belgiei.

„Trebuie să fie clar pentru toată lumea: acea casă care apare în declarația de avere nu este în Bruxelles, iar procedura de achiziție s-a încheiat abia pe 5 august. Cheile și semnarea actelor la notariat au fost făcute în acea zi. Deplasările despre care s-a scris au fost efectuate înainte de această dată”, a precizat Dragoș Pîslaru.

Ministrul a adăugat că, pentru a evita orice suspiciune, a solicitat ca pe viitor să nu se mai deconteze cheltuieli de cazare din pachetul prevăzut de legislație pentru demnitari, chiar dacă locuința cumpărată necesită renovări și nu poate fi folosită imediat.

Iată dialogul din cadrul conferinței de presă privind acest subiect:

Puteți, vă rog, să ne precizați, să clarificăm puțin deconturile pe care le-ați făcut în calitate de ministru cu deplasările la Bruxelles. Vorbim despre 7.000 de euro, declarația de avere arată că dumneavoastră aveți o casă, deci au mai fost nevoie de cazare, dacă ați putea să ne lămuriți.



Dragoş Pîslaru: Da, lucrurile le-am clarificat într-un drept la replică al Ministerului Investiţiilor și Proiectelor Europene. Înțeleg că este o informație foarte importantă, de interes public, dar trebuie să vă clarific faptul că acea casă care apare în declarația de avere, în primul rând, nu este în Bruxelles, în al doilea rând, este o casă pentru care procedura de achiziție s-a terminat pe data de 5 august. Ca să fie lucrurile clare pentru toată lumea, cheile și semnarea actului la notariat au fost făcute pe data de 5 august; informațiile care au apărut în spațiul media cu privire la faptul că aș fi avut unde să stau, într-o casă proprietate personală - toate aceste informații sunt eronate.

Deplasările au fost făcute înainte de data de 5 august. Pregătesc acum următoarea deplasare, când mă voi întâlni cu comisarii Fico și Mânzatu, vicepreședinții executivi ai Comisiei Europene, și cu doamna președinte a Parlamentului European, Roberta Metsola, pe 1-2 septembrie, când vom avea și renegocierea sau negocierea fondurilor norvegiene pentru România. Am cerut în mod expres, ca să nu mai existe dubii cu privire la acest subiect, ca din pachetul care se decontează automat pe baza legislației pentru demnitari, pentru deplasare, să nu mai apară această rambursare sau, în fine, decontare de cheltuieli de cazare, având în vedere că acum, chiar dacă, atenție, nu voi locui în acea casă pentru că sunt necesare, așa cum știți, când cumperi ceva, ai nevoie să faci lucrări și așa mai departe, dar aceste lucruri sunt mai puțin relevant. Voi cere în mod expres ca aceste cheltuieli de cazare să nu mai fie decontate.

Și cine le decontează? Le plătiţi dumneavoastră sau care e procedura?



Dragoş Pîslaru: Este un lucru clar. Dacă a trezit atâta interes unde stau eu la Bruxelles, când merg în deplasări ca ministru, și apare acest considerent, că aș putea sta într-o casă în care, deocamdată, nu pot să stau, dar, ca să nu mai existe dubii și să nu mai planeze niciun fel de dubiu pe subiectul acesta, am decis acest lucru și deja am anunțat direcția generală din minister care se ocupă de partea de deplasări, pentru că voi demara referatul pentru vizita de 1-2 septembrie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News