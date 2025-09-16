Data publicării:

Ford face concedieri. De ce? Cererea pentru automobile electrice rămâne sub estimări

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Stiri
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Ford va elimina 1.000 de posturi la uzina de la Koln (Germania).

Producătorul auto american Ford a anunţat marţi că va elimina până la 1.000 de locuri de muncă din domeniul producţiei de automobile electrice la uzina de la Koln (Germania), din cauza cererii slabe, transmite Reuters.

„În Europa, cererea pentru automobile electrice rămâne sub estimări", a informat compania într-un comunicat de presă.

„Din acest motiv, activitatea de producţie la uzina de la Koln va face trecerea la un program de lucru într-un singur schimb, începând din luna ianuarie 2026", ceea ce va duce la pierderi de locuri de muncă, a informat compania.

Ford a precizat că va oferi un program de plecări voluntare angajaţilor care vor fi afectaţi la uzina sa de la Koln. La această uzină Ford produce două modele de automobile electrice însă vânzările au fost sub aşteptări, în ciuda unor investiţii de aproape două miliarde de euro.

Noile restructurări se vor adăuga celor 2.900 de posturi care urmează să fie eliminate până în 2027, în conformitate cu un program anunţat în 2024. La finalul tuturor acestor reduceri, Ford va mai avea doar aproximativ 7.600 de angajaţi la uzina de la Koln, comparativ cu aproximativ 20.000 în urmă cu cinci ani.

Grupul auto american a trecut printr-o restructurare dureroasă, care a afectat mii de posturi, în Germania, proces care a afecta atât uzina de la Koln cât şi o altă uzină de la Saarlouis (vestul Germaniei), care produce modelul Ford Focus şi care urmează să fie închisă.

Ford Motor Company este o companie globală cu sediul în Dearborn, Michigan, ce are aproximativ 190.000 de angajaţi în întreaga lume. În Europa, Ford este responsabilă pentru producerea, vânzarea şi întreţinerea vehiculelor marca Ford pe 50 de pieţe individuale şi are circa 45.000 de angajaţi la unităţile sale deţinute în totalitate şi la întreprinderile mixte consolidate şi aproape 59.000 de oameni, când sunt incluse afacerile neconsolidate.

În luna martie 2022, constructorul auto Ford a transferat proprietatea fabricii de la Craiova către partenerul său Ford Otosan, cel mai mare producător de vehicule comerciale din Europa.

