Care e cuvântul preferat al lui Trump. Președintele SUA, în vizită la o fabrică de mașini Ford

Vizita vine în contextul în care președintele încearcă să se concentreze pe problemele economice în mijlocul nenumăratelor evenimente internaționale și interne care au captat atenția administrației sale de la începutul anului, potrivit cbsnews.com.

Atunci când a urcat pe scenă, Donald Trump a lăudat economia și victoria sa în alegerile din 2024 din Michigan. Trump a numit evenimentul „cel mai ușor discurs pe care a trebuit să-l susțin”, deoarece „tot ce fac este să repet ce naiba am făcut”.

Trump a apărat taxele vamale impuse de administrația sa, spunând că a închis deficitul comercial datorită acestora.

„Tarif” este cuvântul meu preferat”, a spus Trump, corectând ulterior că este, de fapt, „al cincilea cuvânt preferat”.

Trump a spus că taxele vamale au ajutat industria auto din Michigan, o idee pe care a susținut-o și în Dearborn.

Donald Trump a mai spus că va lansa un plan pentru a aborda problema accesibilității costurilor atunci când va fi la Davos, deși el a afirmat anterior că problema accesibilității este o „înșelătorie”.

VEZI ȘI: Cea mai bogată în resurse provincie din Canada vrea independența. Ce spun sondajele despre mișcarea care i-ar surâde lui Trump

Politica externă și Venezuela

Pe plan internațional, Donald Trump a vorbit despre atacurile militare ale administrației sale asupra Venezuelei și despre capturarea fostului președinte Nicolás Maduro. El i-a atacat pe democrații care au votat pentru avansarea unei rezoluții privind puterile de război, spunând „urăsc țara noastră” și i-a criticat, de asemenea, pe câțiva dintre republicanii care li s-au alăturat.

Donald Trump s-a întâlnit cu directori din industria petrolieră pentru a susține investițiile SUA în industria petrolieră a Venezuelei și a declarat luni că „lucrăm cu poporul venezuelean și cu reprezentanții venezueleni și este uimitor” pentru petrolul țării.

VEZI ȘI: Donald Trump, întrebat despre cecurile de 2.000 de dolari: „Am făcut asta?”

Perspective economice

Donald Trump a vorbit, de asemenea, cu moderatorul emisiunii „CBS Evening News”, Tony Dokoupil, în timpul vizitei sale în Dearborn, despre economie și alte probleme.

În ceea ce privește economia, raportul privind locurile de muncă din decembrie, publicat săptămâna trecută, a continuat să arate o economie care încetinește, cu doar 50.000 de locuri de muncă adăugate în decembrie. Potrivit Biroului de Statistică a Muncii, rata șomajului a fost de 4,4% în decembrie, comparativ cu 4,5% în noiembrie.

Per total, pentru anul 2025, creșterea locurilor de muncă a încetinit pe tot parcursul anului, deoarece unele companii s-au confruntat cu incertitudine economică, ceea ce le-a determinat să reducă angajările.

Într-un discurs de prim-time de luna trecută, domnul Trump a apărat unele dintre politicile sale economice emblematice din al doilea mandat, inclusiv modul în care a gestionat inflația și taxele vamale.

România produce automobile Ford la uzina din Craiova, care funcționează la cel mai ridicat grad de utilizare a capacității dintre uzinele Ford Otosan, comparativ cu alte unități din Turcia.

Operațiunile Ford din România contribuie cu aproximativ 25% din veniturile totale Ford Otosan, ceea ce a generat circa 3 miliarde de euro în primele luni ale anului 2025. Din totalul producției Ford Otosan de 514.000 unități în toate uzinele, 184.678 au fost fabricate la Craiova.