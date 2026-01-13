€ 5.0896
DCNews Stiri Donald Trump, întrebat despre cecurile de 2.000 de dolari: „Am făcut asta?”
Data actualizării: 19:29 13 Ian 2026 | Data publicării: 19:29 13 Ian 2026

Donald Trump, întrebat despre cecurile de 2.000 de dolari: „Am făcut asta?”
Autor: Alexandra Curtache

donald trump Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump a surprins când a părut să uite propria promisiune privind trimiterea unor cecuri de 2.000 de dolari americanilor, deși ulterior a susținut că banii ar putea fi plătiți până la finalul anului.

 

Donald Trump a rămas perplex când un reporter l-a întrebat despre promisiunea de a trimite tuturor cetățenilor SUA, cu excepția „persoanelor cu venituri mari”, un cec în valoare de 2.000 de dolari.

Președintele SUA a vorbit în repetate rânduri despre veniturile generate de tarifele sale vamale, care se ridică la peste 600 de miliarde de dolari.

Trump, pus în dificultate de propria promisiune

Într-o postare pe Truth Social din noiembrie, el a insistat că persoanele care „sunt împotriva tarifelor sunt proști”.

„Acum suntem cea mai bogată și respectată țară din lume, cu o inflație aproape inexistentă și un preț record al acțiunilor pe burs. Conturile 401k sunt la cel mai înalt nivel din istorie. Încasăm trilioane de dolari și în curând vom începe să ne achităm ENORMA DATORIE, de 37 de trilioane de dolari. Investiții record în SUA, fabrici și uzine care se construiesc peste tot”, a scris el.

Apoi a promis că va trimite „un dividend de cel puțin 2.000 de dolari” fiecărei persoane, „cu excepția persoanelor cu venituri mari”.

Este o afirmație pe care a făcut-o de mai multe ori, dar când a fost întrebat recent de un reporter în Air Force One, a spus că nu era la curent.

Katie Rogers, de la New York Times, a spus: „Ați promis cecuri de 2.000 de dolari americanilor pe baza veniturilor din tarife?”

Trump a răspuns: „Am făcut asta? Când am făcut asta?”

Când a fost întrebat când vor primi americanii dividendele, el a răspuns: „Păi, o să fac asta, banii din tarife sunt atât de substanțiali încât voi putea să le dau 2.000 de dolari, cândva, aș spune, înainte de sfârșitul anului”.

Citește și: Trump anunţă că orice ţară care face comerţ cu Iranul va fi supusă unei taxe vamale de 25%: "Decizia e definitivă"!

Reacții ironice și critice pe rețelele sociale

Oamenii nu au crezut asta pe X, după cum a comentat o persoană: „Da, păi el deja a „uitat” că a spus că vom primi un cec de 2.000 de dolari din tarife, așa că nu mi-aș ține respirația.”

Un al doilea utilizator a scris: „Ce s-a întâmplat cu cecurile de 2.000 de dolari ale lui Trump pentru americani? O altă operațiune psihologică? Nu le vom vedea niciodată.”

În timp ce un al treilea a adăugat: „Nu ați primit niciodată cecuri de rambursare a tarifelor de 2.000 de dolari, la fel cum nu ați primit niciodată cecuri de rambursare DOGE de 5.000 de dolari. Dar Trump a dublat averea familiei sale. Felicitări, ați fost înșelați”.

„Și iată-ne din nou, el face o promisiune mare, adepții lui idioți îl cred, apoi el neagă sau „uită” convenabil că a făcut acea promisiune”, a spus un al patrulea.

„Imaginați-vă cât de prost ar trebui să fiți pentru a continua să cădeți în această capcană iar și iar”, a scris altcineva.

Forbes a raportat în septembrie că averea lui Trump a crescut de la 3,9 miliarde de dolari în 2024 la 7,3 miliarde de dolari.

donald trump
Comentarii

