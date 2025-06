Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, cere poporului să se ridice: Ceea ce a început este ireversibil / video

Reza Pahlavi, fiul ultimului șah iranian, Mohammad Reza Pahlavi, cere poporului persan să se ridice împotriva republicii islamice. El a postat pe X, în ultimele zile, mai multe videoclipuri în care face apel la acțiune din partea cetățenilor din Iran.

„Republica Islamică a ajuns la final și se prăbușește. Ceea ce a început este ireversibil. Viitorul este luminos și împreună vom întoarce pagina istoriei. Acum este timpul să ne ridicăm; timpul să recucerim Iranul. Să fiu cu voi în curând“, a scris Reza Pahlavi pe X.

Fiul fostului șah iranian spune că „sfârșitul Republicii Islamice înseamnă sfârșitul războiului ei de 46 de ani împotriva națiunii iraniene“, iar prăbușirea este ireversibilă. El atrage atenția asupra ascunderii ayatollahului Khamenei într-un buncăr subteran, pentru a fi protejat de raidurile israeliene. De asemenea, cere forțelor de ordine să nu lupte împotriva poporului, ci să asigure o tranziție pașnică a puterii.

„Compatrioți,

Republica Islamică a ajuns la final și se prăbușește. Khamenei, ca un șobolan speriat, s-a ascuns în subteran și a pierdut controlul situației. Ceea ce a început este ireversibil. Viitorul este luminos, iar împreună vom trece prin această cotitură majoră a istoriei.

În aceste zile grele, inima mea este alături de toți cetățenii lipsiți de apărare care au fost răniți sau au căzut victime războiului și iluziilor lui Khamenei. De ani de zile, am încercat să împiedic ca patria noastră să fie mistuită de focul războiului.

Sfârșitul Republicii Islamice înseamnă sfârșitul războiului ei de 46 de ani împotriva națiunii iraniene.

Aparatul de represiune al regimului se destramă. Tot ce mai este necesar acum este o revoltă la nivel național pentru a pune capăt acestui coșmar o dată pentru totdeauna.

Acum este timpul să ne ridicăm; timpul să recucerim Iranul. Să ne adunăm cu toții — de la Bandar Abbas la Bandar Anzali, de la Shiraz la Isfahan, de la Tabriz la Zahedan, de la Mashhad la Ahvaz, de la Shahr-e Kord la Kermanshah — și să punem capăt acestui regim.

Nu vă temeți de ziua de după căderea Republicii Islamice. Iranul nu va cădea în război civil sau instabilitate. Avem un plan pentru viitorul Iranului și pentru prosperitatea lui. Suntem pregătiți pentru primele o sută de zile după cădere, pentru perioada de tranziție și pentru înființarea unui guvern național și democratic — de către poporul iranian și pentru poporul iranian.

Către armată, forțele de ordine, serviciile de securitate și angajații statului — mulți dintre voi mi-ați trimis mesaje în ultimele zile — vă spun: nu vă întoarceți împotriva poporului iranian pentru un regim a cărui prăbușire a început și este inevitabilă. Nu vă sacrificați pentru un regim putred. Stând alături de popor, vă puteți salva viețile. Jucați un rol istoric în tranziția de la Republica Islamică și participați la construirea viitorului Iranului.

Un Iran liber și prosper ne așteaptă. Să fim împreună cât mai curând.

Trăiască Iranul!

Trăiască națiunea iraniană“, a mai scris Reza Pahlavi pe X.

Reza Pahlavi este fiul ultimului șah al Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, care a condus Iranul până în 1979, când a avut loc Revoluția Islamică și monarhia a fost înlăturată. Reza Pahlavi s-a născut în 1960 și este cunoscut ca lider al opoziției iraniene în exil. El susține o reformă democratică și seculară pentru Iran și promovează drepturile omului și libertățile politice.

În esență, este o figură centrală pentru cei care doresc schimbarea regimului actual din Iran, fiind perceput de unii ca o alternativă la Republica Islamică.

