Război Israel - Iran. Locuitorii din Tel Aviv și Haifa, îndemnați să se evacueze, pentru a-și salva viețile / video

Update:

„Președintele Trump e din ce în ce mai înclinat să lovească instalațiile nucleare ale Iranului”, a notat CNN.

Update:

Iranul anunță că a început „Operațiunea Promisiune Adevărată 3”.

Update:

Regatul Unit a desfășurat avioane de luptă ale Forțelor Aeriene Regale în Orientul Mijlociu, pe măsură ce țara „caută să-și protejeze mai bine prezența” în Cipru și Oman „în fața oricărei amenințări din partea Iranului”, a declarat ministrul britanic al Apărării, John Healey, citat de The Guardian.

Update:

Donald Trump ar urma să aibă o întâlnire cu consilieri de top pentru securitate națională în Sala de Situație, au declarat doi oficiali americani pentru NBC News.

Ei se vor concentra pe conflictul dintre Iran și Israel.

Sala de Situație este centrul de informații și alertă al Casei Albe. Este funcțională 24 de ore pe zi de la înființarea sa în 1961, pentru a monitoriza informațiile naționale și mondiale.

Armata SUA desfășoară mai multe avioane de luptă în Orientul Mijlociu și prelungește misiunea altor aeronave de război, au declarat trei oficiali americani pentru Reuters.

Desfășurările includ avioane de luptă F-16, F-22 și F-35, a spus un oficial. Doi dintre oficiali au subliniat natura defensivă a acestei desfășurări.

Statele Unite ar putea trimite nave de război capabile să doboare rachete balistice în Marea Mediterană de Est, a spus un al patrulea oficial.

Update:

Explozioni continue, intense, au fost auzite la vest de Teheran, Iran, potrivit media de stat iraniană IRNA citată de Reuters.

Știrea inițială:

Șeful Statului Major al Forțelor Armate Iraniene, generalul-maior Abd al-Rahim Mousavi, cere evacuarea imediată a orașelor Tel Aviv și Haifa.

„Avertizăm locuitorii teritoriilor ocupate, în special pe cei din Tel Aviv și Haifa, să părăsească aceste zone pentru a-și salva viețile”, a transmis Abd al-Rahim Mousavi.

Foto: Agerpres

Între timp, potrivit Fox News, Pentagonul a deplasat mai multe avioane de luptă în Orientul Mijlociu și a extins perioada de staționare a mijloacelor aeriene deja aflate în Orientul Mijlociu.

Ministrul de Externe al Emiratelor Arabe Unite a avertizat, de asemenea, asupra unor „măsuri nechibzuite și necalculate” care ar putea încălca granițele Iranului și Israelului.

De cealaltă parte, Israelul a lansat un „război cibernetic masiv” împotriva infrastructurii digitale a Iranului, a declarat marți comandamentul pentru securitate cibernetică al țării, citat de presa iraniană.

Multe dintre atacuri au fost respinse cu succes, a adăugat comandamentul.

