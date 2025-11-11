Belgia reintroduce serviciul militar: tinerii de 17 ani primesc scrisori pentru recrutare

Ministrul Apărării, Theo Francken, a anunțat măsura într-un mesaj publicat sâmbătă pe rețeaua X: „Toți tinerii de 17 ani din țară sunt încurajați să se alăture forțelor armate și să participe la serviciul militar voluntar de un an”.

Necesitatea de personal suplimentar

Planul guvernamental, prezentat în februarie, vine ca răspuns la „necesitatea de personal nou în Ministerul Apărării”, a explicat Francken. Ministrul a precizat că achizițiile recente de echipamente militare necesită mai mulți angajați și a amintit că Belgia și-a stabilit obiectivul de a aloca 2% din PIB pentru apărare, conform cerințelor NATO.

Serviciul voluntar va începe în septembrie 2026, cu instruirea militară a 500 de tineri cu vârste între 18 și 25 de ani. Aceștia vor primi un salariu net de 2.000 de euro pe lună, iar planul prevede creșterea numărului de recruți până la 1.000 în 2027 și, pe termen lung, până la 7.000. Recruții vor fi implicați în misiuni de supraveghere în cadrul forțelor navale, aeriene și terestre. Ministerul Apărării va organiza sesiuni informative în toate provinciile țării pentru a-i familiariza pe tineri cu programul.

Critici și temeri ale societății civile

Măsura a stârnit reacții critice din partea unor asociații și mișcări de tineret, care au lansat platforma „Serviciul pentru pace”. Reprezentanții acesteia atrag atenția că remunerarea oferită de minister „ar putea profita de situația precară a tinerilor și ar putea face retorica militaristă acceptabilă social pentru o generație care caută stabilitate”.

Filialele de tineret ale mai multor sindicate subliniază că obiectivul lor este să denunțe „normalizarea treptată” a militarizării tinerilor și „exploatarea” unei generații deja afectate de precaritate, inegalitate și urgența climatică.

Belgia reintroduce serviciul militar voluntar

Prin această inițiativă, Belgia reintroduce serviciul militar public la aproape 30 de ani de la suspendarea caracterului obligatoriu, în 1993. De data aceasta, participarea va fi voluntară. Țara se alătură astfel unui grup de 16 state europene, dintre care 10 membre UE, care au programe similare. Printre acestea se numără Germania, care va relua recrutarea obligatorie prin tragere la sorți începând din 2026.

„Este un pas pentru a atrage tineri motivați și pentru a asigura resursa umană necesară noilor echipamente”, a explicat ministrul Francken. În același timp, decizia deschide o dezbatere despre limitele voluntariatului militar și despre rolul tinerilor în securitatea națională într-o Europă tot mai preocupată de apărare.