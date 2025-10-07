Încetarea focului și eliberarea ostaticilor în Gaza ar putea avea loc săptămâna viitoare, spune ministrul german de externe

Ministrul german de externe Johann Wadephul consideră că un acord de încetare a focului în Gaza, împreună cu eliberarea tuturor ostaticilor israelieni deținuți de Hamas, ar putea fi realizat în decurs de o săptămână, dacă negocierile diplomatice actuale avansează conform planului. Oficialul a accentuat că Europa joacă un rol esențial în facilitarea acestor discuții.

„Sper ca, în decurs de o săptămână, să putem ajunge la un acord inițial - adică la un armistițiu, eliberarea ostaticilor și ajutor umanitar pentru Gaza”, a declarat Wadephul într-un interviu acordat rețelei Axel Springer Global Reporters Network, din care face parte și POLITICO, în timpul vizitei sale oficiale la Tel Aviv.

Europa contează în procesul de negocieri

Vizita ministrului are loc pe fondul tensiunilor diplomatice dintre Europa și Israel, după ce premierul Benjamin Netanyahu a acuzat statele europene că au fost „absente” în eforturile de soluționare a conflictului și că „s-au lăsat intimidate de terorismul palestinian”. Wadephul a respins aceste afirmații, insistând asupra influenței europene în procesul de pace.

„Europa contează - Regatul Unit și Franța sunt membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, iar ambele joacă un rol important. Uniunea Europeană, în ansamblu, este de asemenea relevantă”, a precizat el, adăugând că Germania este implicată activ în negocieri.

Ministrul a dezvăluit că menține contacte directe cu actorii cheie din regiune:

„Ieri am vorbit cu ministrul de externe și premierul Qatarului - omul-cheie aflat în contact direct cu Hamas... În această seară voi zbura la Cairo pentru o întâlnire cu ministrul egiptean de externe”, a spus Wadephul. „Fac exact ceea ce trebuie să facă un ministru de externe: construiesc înțelegere, schimb poziții, ajut la mediere, construiesc punți... Dacă acest lucru va duce în final la succes, vom vedea - dar este datoria mea să continui să încerc.”

"Uneori politicile neinspirate ale guvernelor israeliene au contribuit și ele la acest climat"

În același interviu, șeful diplomației germane a rememorat atacurile din 7 octombrie, soldate cu aproximativ 1.200 de victime, și a explicat că anticipase o erodare treptată a sprijinului occidental pentru Israel:

„La un moment dat, oamenii vor începe să spună: ‘Acum Israelul exagerează.’”

Wadephul a mărturisit că a fost dezamăgit de reacția publicului german după atacurile din 2023. Deși manifestațiile de solidaritate cu Israelul au existat, el a subliniat că nivelul empatiei și al mobilizării a fost sub așteptări, mai ales în contextul tensiunilor generate de politicile de colonizare din teritoriile palestiniene.

„Mulți au venit, da - dar nu destui pentru a umple întreaga Straße des 17. Juni până la Coloana Victoriei. Așa ar fi trebuit să fie - dar n-a fost”, a spus el. „Acea empatie profundă, acea solidaritate nu au fost nici pe departe la nivelul la care mi-aș fi dorit.”

Discuția a atins și problema antisemitismului în creștere din Europa, un fenomen pe care ministrul îl consideră alimentat atât de factori politici interni, cât și de percepțiile asupra politicii israeliene.

„Desigur, antisemitismul încă există. Unii îl exploatează politic. Și da — deși nu spun asta ca o scuză - uneori politicile neinspirate ale guvernelor israeliene au contribuit și ele la acest climat.”

"Israel este cel mai important partener al nostru în materie de securitate din Orientul Mijlociu - și așa va rămâne mereu”

Wadephul a precizat însă că această opinie nu îi aparține direct:

„Așa percep unii oameni situația. Eu vorbesc cu cetățenii - sunt deputat ales direct - și văd cum critica la adresa Israelului se împletește adesea cu atitudini antisemite. Este greșit, dar se întâmplă. Și trebuie să recunoaștem acest lucru înainte de a-l putea combate.”

În final, oficialul german a reafirmat sprijinul ferm al Berlinului pentru securitatea Israelului, chiar dacă a criticat blocada impusă asupra Gazei la începutul anului:

„Israel este cel mai important partener al nostru în materie de securitate din Orientul Mijlociu - și așa va rămâne mereu”, conform POLITICO.