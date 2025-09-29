€ 5.0783
Data actualizării: 22:40 29 Sep 2025 | Data publicării: 21:41 29 Sep 2025

Plan de pace în Gaza. Anunțul lui Trump, răspunsul lui Netanyahu
Autor: Andrei Itu

trump_01647800 Sursa Foto: Agerpres
 

Președintele Statelor Unite Donald Trump l-a primit pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, pentru a discuta despre un plan de pace pentru Fâșia Gaza.

Preşedintele american Donald Trump şi-a anunţat luni planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului Fâşia Gaza, care urmează să fie acceptat de cele două părţi, inclusiv de Autoritatea Palestiniană şi care prevede în special ca el să prezideze un comitet care supraveghează tranziţia în teritoriul palestinian, relatează AFP.

"Nimeni nu va fi forţat să părăsească Gaza"


Acest plan, în care Casa Albă asigură că "nimeni nu va fi forţat să părăsească Gaza", a fost lansat cu puţin timp înainte de o conferinţă de presa comună între preşedintele SUA şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

Conflictul actual din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul de o violenţă fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor teroriste palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili. Alte 251 de persoane au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Armata israeliană a ripostat la atacul din 7 octombrie 2023 cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia, până luni la prânz, au murit 66.055 de persoane şi alte 168.346 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza, notează Agerpres.

donald trump
benjamin netanyahu
plan de pace
fasia gaza
casa alba
