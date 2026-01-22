€ 5.0936
Data publicării: 21:27 22 Ian 2026

Marea Britanie, la un pas să interzică accesul copiilor pe rețelele sociale, după modelul Australiei. Proiectul a trecut de Camera Lorzilor
Autor: Doinița Manic

marea britanie retele sociale copii Imagine cu un copil care stă pe telefon. Foto: Pixabay

Marea Britanie este la un pas să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani.

Marea Britanie este pe cale să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Proiectul a trecut de Camera Lorzilor. A fost adoptat un amendament la proiectul de lege privind bunăstarea copiilor și școlilor, care este în prezent în dezbatere parlamentară, scrie Sky News.

Amendamentul respectiv prevede că, în termen de 12 luni de la adoptarea legii, site-urile de socializare trebuie să fie obligate să utilizeze verificări de vârstă „extrem de eficiente” pentru a se asigura că nicio persoană sub 16 ani nu poate deveni utilizator. Având în vedere că lorzii au susținut interdicția, guvernul va avea șansa de a o anula în Camera Comunelor - dar acest lucru pare din ce în ce mai dificil.

Keir Starmer s-a opus inițial unei astfel de interdicții, dar s-a răzgândit

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, s-a opus inițial unei astfel de interdicții totale, dar presiunea exercitată de partidele de opoziție și de propriii săi deputați a îndulcit poziția guvernului său.

Un deputat laburist a declarat pentru sursa citată că „nu există nicio modalitate” ca guvernul să incite Partidul Laburist Parlamentar împotriva acesteia, ceea ce ar putea declanșa o altă rebeliune asistată.

Marea Britanie urmează modelul Australiei

La începutul acestei săptămâni, guvernul britanic a anunțat că poartă consultări privind o interdicție pentru persoanele sub 16 ani, blocarea impusă de Australia putând servi drept inspirație. De când interdicția a intrat în vigoare în decembrie, se pare că guvernul britanic a adoptat o politică similară. Însă așteptarea încheierii consultării de trei luni s-ar putea să nu fie o opțiune după votul de miercuri seară.

Membrii Camerei Lorzilor au vorbit rând pe rând despre riscurile și daunele pe care le-ar aduce utilizarea rețelelor sociale de către copii.

Unii au împărtășit sfaturi despre cum limitează utilizarea rețelelor sociale acasă, cu copiii lor, alții au citat studii privind impactul asupra sănătății.

 
 
 

marea britanie
copii
minori retele sociale
retele sociale
