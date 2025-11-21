€ 5.0891
Senatoarea POT Valentina Aldea bătută cu ranga, în parcare, de soția... iubitului
Data actualizării: 15:47 21 Noi 2025 | Data publicării: 13:44 21 Noi 2025

Senatoarea POT Valentina Aldea bătută cu ranga, în parcare, de soția... iubitului
Autor: Irina Constantin

valentina aldea senatoare pot Valentina Aldea/ senatoare POT/ Facebook
 

Scandal uriaș în București: se pare că senatoarea POT Valentina Aldea ar fi fost bătută cu ranga în parcare.

Iubirea a dus la scenele de groază din București. Se pare, conform presei mondene, că senatoarea POT ar fi fost bătută crunt în parcare de soția iubitului. Bărbatul i-ar fi intentat proces de divorț soției sale, în urma idilei cu Valentina Aldea. A fost nevoie de intervenția poliției în acest scandal pur amoros. 

Valentina Aldea, senatoare POT, s-ar iubi cu un afacerist din București, aflat în proces de divorț. Soția bărbatului s-a răzbunat pentru situația sa pe parlamentară, pe care ar fi bătut-o cu ranga într-o parcare și i-ar fi distrus și mașina, conform Cancan

Se pare că incidentul s-ar fi petrecut joi seara, într-o parcare rezidențială din București. Soția s-a deplasat la apartamentul unde s-a mutat soțul său, iar acolo se afla și senatoarea POT. Femeia a văzut întâi mașina senatoarei pe care a distrus-o, apoi și-ar fi sunat soțul, care ar fi coborât însoțit de Valentina Aldea. Furioasă, soția a atacat-o cu ranga pe senatoare, care se pare că nu a stat cu mâinile-n sân. 

Ambele femei au depus plângere la poliție, Valentina Aldea a depus și certificat medico-legal, iar soția afaceristului a fost și reținută pentru 24 de ore. 

Precizările Poliției

Poliția a transmis că ”înaintea conflictului, femeia de 43 de ani (soția n.r) ar fi provocat distrugeri autoturismului femeii de 38 de ani (senatoarea n.r.). Toate persoanele implicate au fost conduse la sediul secţiei, acestea formulând plângeri penale reciproce. Totodată, a fost întocmit formularul de evaluare a riscului, iar faţă de femeia de 43 de ani a fost emis un ordin de protecţie provizoriu. În baza probatoriului administrat, faţă de aceasta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată magistraţilor cu propunere legală”, a mai transmis Poliţia Capitalei.

Senatoarea Aldea: E subiect de bășcălie 

”Violenţa nu trebuie să devină un act de normalitate socială, indiferent împotriva cui este îndreptată. Ieri am trăit unul din cele mai grele momente din viaţa mea. Am fost atacată în plină stradă, am fost lovită, iar maşina mi-a fost vandalizată. Da, sunt parlamentar, dar înainte de asta sunt un om ca toţi oamenii”, a scris, pe Facebook, Valentina Aldea.

Aceasta a mai precizat că ”nu am legătură cu această femeie şi nu i-am lezat familia niciodată cu nimic (...) Ce am păţit eu nu este subiect de băşcălie, am fost la poliţie şi am depus plângere, iar ulterior am fost la IML. Nu vă doresc niciodată să treceţi prin ce am trecut eu ieri. Violenţa nu e un subiect de băşcălie, e un fenomen social grav cu care România se confruntă. Fac apel atât la presă, cât şi la români să luptăm împreună împotriva violenţei”. 

valentina aldea

valentina aldea
POT
senatoare
batuta
