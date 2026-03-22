Alegeri decisive în Slovenia cu Golob și Jansa umăr la umăr în cursa pentru putere

Sondajele de opinie indică o cursă electorală foarte strânsă între formaţiunea liberală Mişcarea pentru Libertate (GS) a premierului Robert Golob, aflat la putere din 2022 în fruntea unei coaliţii cu social-democraţii şi cu Stânga, respectiv Partidul Democratic Sloven (SDS) condus de fostul prim-ministru Janez Jansa.

SDS a fost multă vreme preferat de electorat, dar GS a revenit practic la egalitate cu opoziţia după măsuri populare cum ar fi creşterea pensiilor.

Războiul din Orientul Mijlociu influențează campania

Contextul internaţional are de asemenea o influenţă: războiul din Orientul Mijlociu ar fi oferit "un spaţiu larg de critică" pentru partidele de stânga, dar Jansa (67 de ani), fiind în relaţii bune cu preşedintele american Donald Trump, a fost nevoit să se abţină, a apreciat jurnalistul sloven Ali Zerdin, cu care a discutat AFP.

Guvernul pro-european condus de Golob (57 de ani) a fost printre puţinele din UE care a numit războiul dus de Israel în Gaza "genocid".

Revenirea la putere a lui Jansa, care a mai condus guvernul de la Ljubljana în 2004-2008, 2012-2013 şi 2020-2022, ar putea aduce Slovenia în grupul ţărilor eurosceptice, alături de Ungaria şi Slovacia.