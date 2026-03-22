€ 5.0951
|
$ 4.4087
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.4087
 
Data actualizării: 09:32 22 Mar 2026 | Data publicării: 09:32 22 Mar 2026

Alegeri decisive în Slovenia cu Golob și Jansa umăr la umăr în cursa pentru putere
Autor: Dana Mihai

Alegeri decisive în Slovenia cu Golob și Jansa umăr la umăr în cursa pentru putere - Imagine realizata cu AI

 În Slovenia au loc duminică alegeri parlamentare; urnele s-au deschis la ora locală 7:00, informează agenţiile internaţionale de presă.

Sondajele de opinie indică o cursă electorală foarte strânsă între formaţiunea liberală Mişcarea pentru Libertate (GS) a premierului Robert Golob, aflat la putere din 2022 în fruntea unei coaliţii cu social-democraţii şi cu Stânga, respectiv Partidul Democratic Sloven (SDS) condus de fostul prim-ministru Janez Jansa.

SDS a fost multă vreme preferat de electorat, dar GS a revenit practic la egalitate cu opoziţia după măsuri populare cum ar fi creşterea pensiilor.

Războiul din Orientul Mijlociu influențează campania

Contextul internaţional are de asemenea o influenţă: războiul din Orientul Mijlociu ar fi oferit "un spaţiu larg de critică" pentru partidele de stânga, dar Jansa (67 de ani), fiind în relaţii bune cu preşedintele american Donald Trump, a fost nevoit să se abţină, a apreciat jurnalistul sloven Ali Zerdin, cu care a discutat AFP.

Guvernul pro-european condus de Golob (57 de ani) a fost printre puţinele din UE care a numit războiul dus de Israel în Gaza "genocid".

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 23: Trump dă Iranului 48 de ore pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Revenirea la putere a lui Jansa, care a mai condus guvernul de la Ljubljana în 2004-2008, 2012-2013 şi 2020-2022, ar putea aduce Slovenia în grupul ţărilor eurosceptice, alături de Ungaria şi Slovacia. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

slovenia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
x close