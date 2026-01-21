€ 5.0929
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0929
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri Schimb de replici acide între Ryanair și Elon Musk pe X
Data publicării: 09:05 21 Ian 2026

Schimb de replici acide între Ryanair și Elon Musk pe X
Autor: Dana Mihai

WhatsApp Image 2026-01-21 at 09.02.25

Ryanair și Elon Musk au intrat într-un schimb de replici acide pe platforma X, și a devenit rapid viral, iar postarea a adunat milioane de vizualizări.

Totul a pornit în contextul unor probleme tehnice ale platformei X, semnalate de presa americană. Distribuind o știre despre problemele platformei, Ryanair l-a ironizat direct pe proprietarul rețelei sociale, Elon Musk, cu mesajul: "Poate ai nevoie de Wi-Fi, @elonmusk?"

Schimb de replici acide între Ryanair și Elon Musk pe X

Replica lui Elon Musk

Răspunsul lui Elon Musk nu a întârziat să apară. Miliardarul a comentat ironic: "Ar trebui să cumpăr Ryanair și să pun la conducere pe cineva care chiar se numește Ryan?"

Postarea a strâns sute de mii de aprecieri și a amplificat conflictul online.

Schimb de replici acide între Ryanair și Elon Musk pe X

Ryanair escaladează conflictul

Compania aeriană irlandeză a continuat schimbul de replici printr-o postare amplă, în care a anunțat ironic o conferință de presă a CEO-ului Michael O’Leary: "CEO-ul Ryanair va aborda criza de nervi a lui Elon Musk de pe Twitter, într-o conferință de presă la Dublin. Musk știe chiar mai puțin despre regulile de proprietate din aviație decât despre aerodinamica avioanelor"

Schimb de replici acide între Ryanair și Elon Musk pe X

„Reducere specială”, cu dedicație

Ryanair a continuat ironiile anunțând o ofertă promoțională cu tentă sarcastică: "Poate Musk are nevoie de o pauză?? Ryanair lansează o mare reducere de bilete pentru idioți, special pentru Elon și alți idioți de pe X. „100.000 de locuri la doar 16,99 euro, dus"

Schimb de replici acide între Ryanair și Elon Musk pe X

Musk revine cu un atac dur

Ulterior, Elon Musk a revenit cu un mesaj mult mai agresiv, îndreptat direct împotriva conducerii Ryanair: "Cimpanzeul insuportabil, cu nevoi speciale, care conduce în prezent Ryanair este un contabil. Nu are nicio idee despre cum zboară avioanele"

Schimb de replici acide între Ryanair și Elon Musk pe X

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ryanair
elon musk
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
VIDEO: De ce vibrează atât de tare trenurile în Spania. Problema, readusă în prim-plan după accidentul feroviar soldat cu morți
Publicat acum 9 minute
Lecția unei învățătoare românce: „Un schimb de experiență ar fi mult mai bun decât niște ore de curs online”
Publicat acum 14 minute
Schimb de replici acide între Ryanair și Elon Musk pe X
Publicat acum 18 minute
Alex Soros prezintă adevărata vedetă a Forumului Economic de la Davos: Mă bucur că îi critică pe liderii mondiali / foto în articol
Publicat acum 47 minute
Horoscop 21 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 10 minute
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat pe 19 Ian 2026
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Publicat pe 19 Ian 2026
Nutriționistul Mihaela Bilic a suferit o intervenție chirurgicală
 
chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close