Schimb de replici acide între Ryanair și Elon Musk pe X

Totul a pornit în contextul unor probleme tehnice ale platformei X, semnalate de presa americană. Distribuind o știre despre problemele platformei, Ryanair l-a ironizat direct pe proprietarul rețelei sociale, Elon Musk, cu mesajul: "Poate ai nevoie de Wi-Fi, @elonmusk?"

Replica lui Elon Musk

Răspunsul lui Elon Musk nu a întârziat să apară. Miliardarul a comentat ironic: "Ar trebui să cumpăr Ryanair și să pun la conducere pe cineva care chiar se numește Ryan?"

Postarea a strâns sute de mii de aprecieri și a amplificat conflictul online.

Ryanair escaladează conflictul

Compania aeriană irlandeză a continuat schimbul de replici printr-o postare amplă, în care a anunțat ironic o conferință de presă a CEO-ului Michael O’Leary: "CEO-ul Ryanair va aborda criza de nervi a lui Elon Musk de pe Twitter, într-o conferință de presă la Dublin. Musk știe chiar mai puțin despre regulile de proprietate din aviație decât despre aerodinamica avioanelor"



„Reducere specială”, cu dedicație

Ryanair a continuat ironiile anunțând o ofertă promoțională cu tentă sarcastică: "Poate Musk are nevoie de o pauză?? Ryanair lansează o mare reducere de bilete pentru idioți, special pentru Elon și alți idioți de pe X. „100.000 de locuri la doar 16,99 euro, dus"

Musk revine cu un atac dur

Ulterior, Elon Musk a revenit cu un mesaj mult mai agresiv, îndreptat direct împotriva conducerii Ryanair: "Cimpanzeul insuportabil, cu nevoi speciale, care conduce în prezent Ryanair este un contabil. Nu are nicio idee despre cum zboară avioanele"