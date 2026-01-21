€ 5.0961
DCNews Stiri Elon Musk: Ar trebui să cumpăr Ryanair? / CEO-ul O’Leary: E un idiot. Foarte bogat, dar tot idiot
Data actualizării: 19:44 21 Ian 2026 | Data publicării: 19:39 21 Ian 2026

Elon Musk: Ar trebui să cumpăr Ryanair? / CEO-ul O’Leary: E un idiot. Foarte bogat, dar tot idiot
Autor: Roxana Neagu

elon musk Foto: Agerpres

Între CEO Ryanair și Elon Musk a izbucnit un adevărat război al... ”idioților”.

Michael O’Leary, CEO-ul celei mai mari companii aeriene din Europa, Ryanair, spune că războiul său continuu cu miliardarul din domeniul tehnologiei, Elon Musk, a stimulat vânzările de bilete ale companiei low-cost.

”Este foarte bine pentru rezervările noastre”, a declarat O’Leary miercuri, la o conferință de presă din Dublin, conform CNN, subliniind că în ultimele zile compania a organizat o ”mare vânzare de locuri idioate”.

”Ne plac aceste certuri de PR care determină rezervări la Ryanair”, a spus el, adăugând că Ryanair îi va oferi lui Elon Musk un bilet gratuit.

Cearta a început după ce șeful Ryanair a declarat, în 14 ianuarie, că nu va instala tehnologia Wi-Fi prin satelit Starlink, produsă de firma lui Musk, SpaceX, pe avioanele companiei, din cauza îngrijorărilor legate de rezistența la înaintare și de creșterea asociată a costurilor cu combustibilul. 

Într-o postare pe X, în aceeași zi, Elon Musk a spus că O’Leary a fost „dezinformat”, afirmând că nu pot fi măsurate, cu exactitate, diferențele de consum. Musk l-a numit pe șeful Ryanair ”idiot complet” și ”idiot retardat”. 

”E un idiot. Foarte bogat, dar tot idiot”

Vineri, O’Leary, care este cunoscut pentru sinceritatea sa și pentru abilitatea sa de a valorifica publicitatea, a ripostat în timpul unui interviu acordat postului de radio irlandez Newstalk. ”Nu i-aș acorda nicio atenție lui Elon Musk. E un idiot - foarte bogat, dar tot un idiot e”, a spus el. Cât despre insultele la adresa sa, șeful Ryanair a mai spus: „După cum știe oricine are copii adolescenți, ești frecvent numit idiot și nemernic acasă”, a spus el. ”Nu trebuie să ies afară ca să fiu insultat” a completat. 

De ce nu vrea CEO Ryanair sistemul lui Musk în aeronave

O’Leary a oferit, de asemenea, detalii suplimentare despre decizia de a nu oferi conectivitate la internet Starlink pe avioanele Ryanair, așa cum au început să facă un număr tot mai mare de alte companii aeriene.

”Este un sistem foarte bun”, a spus O’Leary. ”Problema este că, dacă îl instalezi la bordul aeronavelor, există un cost” a continuat el. 

O’Leary și-a exprimat surprinderea că decizia a dus la o dispută, care l-a determinat și pe Musk să ridice posibilitatea cumpărării Ryanair. ”Ar trebui să cumpăr Ryan Air și să pun la conducere pe cineva al cărui nume real este Ryan?” este subiectul ridicat de Elon Musk. ”Cât ar costa să vă cumpăr?”, a scris el într-un alt răspuns adresat companiei aeriene în aceeași zi.

