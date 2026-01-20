€ 5.0929
Roboți în uniformă pe străzile din China. Cum arată polițistul viitorului? „Lucrează non-stop"
Data actualizării: 13:16 20 Ian 2026 | Data publicării: 13:07 20 Ian 2026

Roboți în uniformă pe străzile din China. Cum arată polițistul viitorului? „Lucrează non-stop”
Autor: Alexandra Curtache

Robot Foto: Unsplash

China testează viitorul siguranței rutiere: polițiști umanoizi, alimentați cu inteligență artificială, patrulează deja străzile, dirijează traficul și sancționează abaterile, fără pauză, zi și noapte.

 

China a introdus „robocopii”, niște roboți umanoizi alimentați cu inteligență artificială, de dimensiunile unui om, pentru a supraveghea drumurile și a dirija traficul non-stop.

Ofițerii roboți poartă veste reflectorizante și șepci albe și au fost văzuți patrulând în orașul Wuhu, din provincia Anhui, din estul Chinei, dând ordine civililor.

Avertismente vocale și control al traficului în timp real

Conectați la sistemul de semaforizare, roboții sincronizează gesturile de dirijare cu luminile de trafic și transmit mesaje audio participanților la trafic.

„Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să circulați cu bicicleta pe banda pentru vehicule nemotorizate”, s-a auzit un robot strigând către un ciclist care a intrat în trafic.

Aspectul futurist al roboților i-a transformat în vedete locale, pietonii oprindu-se frecvent pentru a le face fotografii.

Ofițerul de poliție rutieră Jiang Zihao a descris mașinile ca fiind „noi colegi” capabili să asiste ofițerii pe străzi.

Potrivit lui Jiang, robotul dotat cu inteligență artificială, cunoscut sub numele de Intelligent Police Unit R001, este conectat la sistemul de semnalizare rutieră al orașului și poate efectua gesturi de control al traficului în sincronizare cu schimbarea semaforului.

Echipat cu camere de înaltă definiție și un sistem inteligent de difuzare a vocii, robotul utilizează algoritmi avansați pentru a detecta automat încălcările de trafic ale pietonilor și vehiculelor nemotorizate și pentru a emite avertismente la fața locului. 
În afară de sarcinile fixe, robotul este complet mobil, putând să se deplaseze în mod autonom la locațiile desemnate la comandă.

De asemenea, poate identifica parcările ilegale și poate monitoriza traficul rutier în timp real.

Extinderea flotei de roboți de poliție în China

După Wuhu, orașe precum Chengdu și Hangzhou au introdus deja roboți polițiști, cu roți sau cu patru picioare, în activitatea zilnică.

„Robotul poate funcționa non-stop”, a spus Jiang, menționând că se așteaptă ca acesta să ușureze sarcina poliției, în special în orele de vârf sau în condiții meteorologice extreme.

Acest „RoboCop” este doar cea mai recentă achiziție a flotei în expansiune a Chinei de asistenți de trafic alimentați cu inteligență artificială.

Anul trecut, mai multe orașe chineze au început să integreze ofițeri roboți în activitatea polițienească zilnică. 

Implementarea acestor roboți evidențiază efortul mai amplu al Chinei de a integra inteligența încorporată și alte tehnologii de ultimă generație în aplicații din lumea reală.

Un raport al Centrului de Cercetare pentru Dezvoltare al Consiliului de Stat prevede că piața industriei inteligente în plină expansiune din China va ajunge la 400 de miliarde de yuani (aproximativ 57,1 miliarde de dolari americani) în 2030 și va depăși 1 trilion de yuani în 2035.

„Numai prin introducerea produselor în scenarii din viața reală și colectarea de date operaționale reale putem realiza o iterație rapidă”, a declarat Zhang Guibing, director general al AiMOGA Robotics, producătorul „Unității de poliție inteligente R001”.

Zhang a adăugat că roboții companiei au fost deja utilizați în peste 100 de scenarii, inclusiv recepție, patrule de securitate și servicii publice. 

