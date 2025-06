Cine este noul ministru al Muncii, Florin Manole, care aduce speranță pensionarilor. ”Nu a urmat o cale ușoară”. Este primul din istoria României

”Văd că se întreabă unii de ce a ajuns Florin Manole la Ministerul Muncii! Păi ceea ce nu știu acești postaci e că Manole chiar are legături vechi cu Ministerul Muncii, încă din perioada 2012-2015, când a fost consilier al mai multor miniștri ai Muncii și Dialogului Social. Adică cu mult dinainte să ajung eu consilier al mai multor miniștri ai Muncii, în 2017. Așadar, Florin Manole chiar știe cu Munca!” notează Cristian Vasilcoiu, fost consilier în Ministerul Muncii, pe Facebook.

Primul ministru rom din istoria României

”Noul ministru al Muncii, Florin Manole, nu e un „accident” și nici „produsul” vreunui algoritm manevrat de boți. Este un om format în sânul societății civile rome, un istoric preocupat de adevăr, un activist cu două decenii de implicare reală în politici pentru drepturile minorităților” punctează și Ciprian Necula, președintele Roma Education Fund, care atrage atenția că Florin Manole este primul rom din istoria României propus ministru.

De asemenea, Gheorghe Ivan, membru fondator Partida Romilor "Pro-Europa", transmite: ”Îi transmit felicitări domnului Ministru Petre Florin Manole, primul rom care obține o funcție de ministru din istoria României. Mă bucur foarte mult pentru el, îl cunosc de când a intrat în politică și știu că este un om foarte capabil. Îi doresc mult succes și am încredere că va avea un mandat foarte reușit și fructuos”.

”Și-a câștigat locul prin muncă, consecvență și credință în ceea ce face”

”Astăzi sunt mândru. Și emoționat. Petre Florin Manole a fost numit ministrul Muncii. Nu pentru că a urmat o cale ușoară, ci pentru că și-a câștigat locul prin muncă, consecvență și credință în ceea ce face. Florin este un om format în inima societății civile. Un istoric pasionat de adevăr, un activist care a ales mereu să fie de partea celor care au nevoie de sprijin, de voce, de dreptate. L-am văzut de-a lungul anilor implicându-se fără ezitare, cu seriozitate și modestie. A rămas fidel valorilor lui, chiar și atunci când era greu. Nu a căutat funcții, ci sens. Nu a ridicat tonul, ci a ascultat. Astăzi, România câștigă un lider onest și bine pregătit. Iar eu sunt recunoscător că îi sunt prieten” notează și Albert Caraian, colegul său de partid.

Florin Manole are studii universitate la Facultatea de Istorie, din cadrul Universității București, ca apoi să se formeze în drepturile omului și politică externă la U.S. Department of State, International Leadership Visitors Program. A fost voluntar în organizații neguvernamentale dedicate romilor, ca apoi să fie expert în astfel de fundații. A intrat în politică în Sectorul 5, ocupând funcția de consilier local, ca în 2012 să înceapă prima sa activitate în Ministerul Muncii, tot de consilier, unde a mai revenit o dată, în cariera sa politică. În Parlament, este la al treilea mandat de deputat.

Prima veste bună pentru pensionari

Într-o primă declarație publică din funcția de ministru al Muncii, pentru RomâniaTV, Florin Manole îi liniștește pe pensionari. Nu se va aplica CASS pentru toate pensiile care depășesc 2500 de lei, ci pentru cele peste 4.000.

”Vom proteja puterea de cumpărare a cetățenilor cu venituri mici și medii, având în vedere că nivelul pensiei medii în România este la aproape 3000 de lei. Am încercat să ducem la negocieri pragul cât mai sus peste nivelul mediu și s-a agreat nivelul de 4.000 de lei. Măsura se referă la sumele de peste 4.000 de lei, nu se aplică și bazei de sub 4.000 de lei. Decizia aceasta va fi asumată de guvern și vom comunica public, trebuie luată în următoarea perioadă de către guvern. Bugetul va trebui să arate mai bine după ce guvernul va lua toate măsurile de reducere de cheltuieli, să facă cât mai multe economii la buget” a declarat Florin Manole.

La o pensie de 4.100 de lei, CASS-ul va fi unul minimal, de numai 16 lei, adică 16% din diferența de 100 de lei.

