Premierul Greciei, anunț surpriză pentru cetățeni. Mulți scapă complet de impozitul pe proprietate

În vreme ce-n România se iau măsuri fiscale dure, ce fac viața cetățenilor tot mai grea, în țări ca Italia sau Grecia sunt luate măsuri de relaxare fiscală, pentru a spori, cumva, atractivitatea zonei sau bunăstarea cetățenilor.

Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis urmează să anunțe, în această seară, de la podiumul Târgului Internațional de la Salonic, eliminarea completă a impozitului pe proprietate ENFIA pentru reședințele principale din zonele îndepărtate și de frontieră cu populații între 3.000 și 5.000 de locuitori.

Măsura, pregătită îndelung de echipa economică a Guvernului, are ca scop sprijinirea regiunilor cu nevoi sporite și cu un rol crucial în coeziunea națională, abordând în același timp provocările demografice. Scutirea va face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri de reducere a impozitelor pentru familiile cu copii și contribuabilii cu venituri anuale între 10.000 și 50.000 de euro.

Trebuie menționat că, începând cu anul 2020, o scutire completă de la ENFIA s-a aplicat deja tuturor proprietăților deținute de persoane fizice pe 26 de insule mici și îndepărtate cu populații sub 1.200 de locuitori, inclusiv Irakleia, Donousa, Schoinousa, Sikinos, Anafi, Thirasia, Koufonisia, Gavdos, Pserimos, Tilos, Oinousses, Leipsoi și altele.

În plus, anul trecut, prim-ministrul a anunțat o creștere a reducerii ENFIA de la 10% la 20% pentru proprietățile evaluate până la 500.000 euro, cu condiția ca acestea să fie asigurate împotriva dezastrelor naturale.

Zonele de ordine din Grecia sunt definite legal (în conformitate cu legi precum Legea 1892/1990 și modificările ulterioare) și includ atât zone continentale, cât și zone insulare din apropierea frontierelor țării. Acestea acoperă prefecturile care se învecinează cu Albania, Macedonia de Nord, Bulgaria și Turcia, precum și toate insulele din Marea Egee de Est, Dodecanez, Corfu și alte insulițe mici din apropierea granițelor, arată GreekCityTimes.

Principalele regiuni de frontieră includ:

Epir: Prefecturile Ioannina și Thesprotia (la granița cu Albania)

Macedonia de Vest: Prefecturile Kastoria, Florina, Kozani (granița de nord)

Macedonia Centrală: Prefecturile Kilkis și Serres (la granița cu Macedonia de Nord și Bulgaria)

Macedonia de Est și Tracia: Prefecturile Drama, Xanthi, Rodope și Evros (la granița cu Bulgaria și Turcia)

Insulele Egee: Dodecanese, Samos, Chios, Lesvos, Lemnos, Samothraki, Kastellorizo ​​și insulele mai mici din Marea Egee de Est

În multe cazuri, prevederi speciale desemnează toate municipalitățile și comunitățile aflate la 20 km de granițele terestre ca regiuni de frontieră.

În prezent, scutirile complete de la ENFIA sunt deja acordate în anumite condiții pentru:

- Familii cu trei sau mai mulți copii

- Persoane cu dizabilități grave

- Proprietăți situate în zone afectate de dezastre naturale

- Proprietăți în zone de expropriere obligatorie, zone urbane inactive sau așezări relocate

- Clădiri listate și monumente istorice.

