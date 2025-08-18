Fostă concurentă Miss Universe a murit, la doar 30 de ani, într-un accident bizar. Se căsătorise cu doar patru luni înainte de tragedie - Foto

Un fotomodel și participantă la Miss Universe a murit tragic, după ce mașina în care era s-a ciocnit de un elan.
Ea avea 30 de ani și a murit la câteva săptămâni după un accident ciudat. Kseniya Alexandrova a fost rănită extrem de grav de un elan care i-a spart parbrizul mașinii.
În urma accidentului rutier petrecut în regiunea Tver Oblast, din Rusia, Kseniya Alexandrova a suferit leziuni cerebrale foarte grave și, ulterior, a murit în spital, pe 12 august, potrivit Rossiyskaya Gazeta, notează People.
Alexandrova și soțul ei se întorceau acasă din Rzhev, pe data de 5 iulie, când mașina lor s-a izbit de un elan. Ea se afla pe scaunul din dreapta, iar soțul ei era la volan. Animalul a intrat brusc pe șosea și a produs teribila tragedie.
”De la momentul în care a sărit până la impact a trecut o fracțiune de secundă. Nu am avut timp să fac nimic”, a declarat soțul ei pentru Rossiyskaya Gazeta.
Soțul ei a povestit că Alexandrova era inconștientă după șoc și a adăugat: ”Totul era acoperit de sânge”. El a spus că mai mulți șoferi au oprit mașinile să îl ajute. De asemenea, serviciile de urgență au ajuns la locul accidentului în aproape 15 minute. Femeia a fost transportată la un spital din Moscova, însă a murit pe 12 august 2025.
Sursa Instagram Ksenyaalexandrova
Kseniya Alexandrova se căsătorise cu soțul ei cu doar patru luni înainte de accidentul mortal. Alexandrova a reprezentat Rusia la concursul Miss Univers în anul 2017. De asemenea, a fost prima clasată pe locul doi la concursul Miss Rusia în 2017,conform US Weekly.
de Val Vâlcu