Fostă concurentă Miss Universe a murit, la doar 30 de ani, într-un accident bizar. Se căsătorise cu doar patru luni înainte de tragedie - Foto

Un fotomodel și participantă la Miss Universe a murit tragic, după ce mașina în care era s-a ciocnit de un elan.

Ea avea 30 de ani și a murit la câteva săptămâni după un accident ciudat. Kseniya Alexandrova a fost rănită extrem de grav de un elan care i-a spart parbrizul mașinii.

În urma accidentului rutier petrecut în regiunea Tver Oblast, din Rusia, Kseniya Alexandrova a suferit leziuni cerebrale foarte grave și, ulterior, a murit în spital, pe 12 august, potrivit Rossiyskaya Gazeta, notează People.

Alexandrova și soțul ei se întorceau acasă din Rzhev, pe data de 5 iulie, când mașina lor s-a izbit de un elan. Ea se afla pe scaunul din dreapta, iar soțul ei era la volan. Animalul a intrat brusc pe șosea și a produs teribila tragedie.

”Nu am avut timp să fac nimic”

”De la momentul în care a sărit până la impact a trecut o fracțiune de secundă. Nu am avut timp să fac nimic”, a declarat soțul ei pentru Rossiyskaya Gazeta.

Soțul ei a povestit că Alexandrova era inconștientă după șoc și a adăugat: ”Totul era acoperit de sânge”. El a spus că mai mulți șoferi au oprit mașinile să îl ajute. De asemenea, serviciile de urgență au ajuns la locul accidentului în aproape 15 minute. Femeia a fost transportată la un spital din Moscova, însă a murit pe 12 august 2025.

Se căsătorise cu soțul ei cu doar patru luni înainte de accidentul mortal

Kseniya Alexandrova se căsătorise cu soțul ei cu doar patru luni înainte de accidentul mortal. Alexandrova a reprezentat Rusia la concursul Miss Univers în anul 2017. De asemenea, a fost prima clasată pe locul doi la concursul Miss Rusia în 2017,conform US Weekly.

