Ucraina lovește un petrolier în Marea Neagră, la Soci: Nava, cuprinsă de flăcări. Un nor uriaș de fum a acoperit orașul

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Un petrolier sub pavilion liberian a fost lovit de drone ucrainene, marți seară, în Marea Neagră, în apropiere de Soci. Un incendiu de proporții a cuprins nava, iar un nor dens de fum negru s-a ridicat deasupra orașului.

Ucraina a lovit un petrolier în largul coastelor de sud ale Rusiei marți seară, declanșând un incendiu imens și un nor de fum negru care a acoperit o parte din orașul stațiune Soci, notează AFP.

Ambele tabere vizează intens navigația comercială din Marea Neagră de la începutul conflictului în 2022. În ultimele zile, Rusia a lovit nave cargou cu cereale care transportau mărfuri ucrainene în apropierea coastelor României, stat membru al UE.

Ministerul rus al Transporturilor a declarat că un petrolier sub pavilion liberian a fost atacat de „drone navale” și că „petrolul brut arde în aer liber în apele Mării Negre”.

Incendiu uriaș la Soci

Din cauza intensității incendiului, pompierii nu au putut interveni, însă un echipaj de 23 de persoane - toți cetățeni indieni - a fost salvat, a adăugat ministerul.

Videoclipuri și fotografii larg difuzate pe rețelele sociale din Soci - un oraș stațiune foarte popular, cu aproape 500.000 de locuitori - arată flăcări portocalii puternice pe mare și o coloană groasă de fum negru care se ridică spre cer.

Accesul pe faleză și la plaje a fost restricționat, a indicat primarul orașului pe rețelele sociale.

Ucraina afirmă că atacurile sale asupra infrastructurii petroliere a Rusiei constituie un răspuns corect la bombardamentele nocturne efectuate de Moscova împotriva orașelor și localităților sale.

Ambele tabere au promis să intensifice atacurile în ultimele săptămâni. Rusia a început să bombardeze poduri cheie din Kiev și să lovească inima capitalei ucrainene cu atacuri de drone în timpul zilei - o nouă tactică ce a paralizat orașul.

Atacurile ucrainene anterioare asupra siturilor petroliere din sudul Rusiei au dus la formarea de pete de petrol, la închiderea plajelor și la ploi negre toxice care au căzut la sol.

Atacurile asupra navelor comerciale se extind în Marea Neagră

Incidentul de la Soci vine în aceeași zi cu atacul asupra a două nave comerciale în zona economică exclusivă a Bulgariei, unde două vase au fost lovite de drone; una dintre ele s-a scufundat, iar echipajul este dat dispărut.

De asemenea, atacul vine și în contextul lovirii, în zona economică exclusivă a României, a cargoului Royad Mammadov, incident soldat cu doi morți.