"A fost ca și cum ar fi fost șters de pe fața pământului”. Fotbalistul englez dispărut timp de 40 de ani. Nu-și mai amintea nici numele fiicelor sale

Tony Powell / FOTO: captură video din trailer-ul oficial The Last Guest of the Holloway Motel (YouTube)

Misterul dispariției fostului fotbalist Tony Powell a fost elucidat, la patru decenii după ce fostul fundaș de la Norwich și-a abandonat familia și a dispărut fără urmă. Un documentar recent scoate la iveală motivele ascunse ale fugii sale și povestea emoționantă a revenirii în sânul familiei.

Powell, un fost fundaș central de succes la Norwich City și Bournemouth, și-a abandonat complet familia, soția și cele două fiice în 1981 pentru a fugi în Statele Unite, dispariția sa bruscă rămânând un mister timp de decenii pentru apropiați. "A fost ca și cum ar fi fost șters de pe fața pământului”, își amintește sora lui, Jane Stiddard, potrivit The New York Times.

Teama profundă de a-și asuma homosexualitatea, motivul dispariției

În 1981, s-a transferat la San Jose Earthquakes și a rupt atunci orice legătură cu familia, inclusiv cu frații săi, Jane, Denise și Roy. Filmul dezvăluie că motivul din spatele acestei rupturi radicale a fost teama profundă de a-și asuma homosexualitatea într-o epocă extrem de homofobă, marcată inclusiv de destinul tragic al fostului său coechipier de la Norwich, Justin Fashanu - primul fotbalist din Marea Britanie care a recunoscut public că este gay și care s-a sinucis ulterior.

Tony Powell a fost ales "Jucătorul Anului” la Norwich și a jucat în finala Cupei Ligii din 1975, pe Wembley. Timp de trei sezoane, el a fost coleg cu Justin Fashanu.

Tony Powell FOTO captură video din trailer-ul oficial The Last Guest of the Holloway Motel (YouTube)

În 2002, surorile au aflat că el ar conduce un motel în Hollywood. Deși au trimis scrisori și au sunat, bărbatul care le-a răspuns la telefon a afirmat că niciun Tony Powell nu lucrează acolo.

În SUA, Powell și-a refăcut viața în secret, l-a îngrijit până la moarte pe partenerul său bolnav de SIDA și a petrecut 25 de ani administrând, iar apoi locuind ca ultim chiriaș în motelul Holloway din Los Angeles.

Declin sever

Atunci când proiectul cinematografic a început - inițial ca un scurtmetraj despre criza locuințelor -, Powell trecea printr-un declin sever: își pierdea adăpostul, locul de muncă, îi murise câinele și se confrunta cu probleme grave de sănătate agravate de consumul de alcool.

Documentarul "The Last Guest at the Holloway Motel, co-produs de fostul fotbalist american Robbie Rogers, nu doar că explorează traumele ascunderii propriei identități și izolarea la bătrânețe, dar a facilitat și salvarea vieții lui Powell, ajutându-l să reia legătura cu familia sa din Anglia, care îl credea mort și care încercase fără succes să dea de el în trecut.

Tony Powell FOTO captură video din trailer-ul oficial The Last Guest of the Holloway Motel (YouTube)

Nu își mai amintea numele fiicelor sale

După patru decenii, Powell s-a întors în orașul natal, Bristol, unde și-a reîntâlnit frații. Ulterior, fiicele sale, Kelly și Danielle, aflate acum în jurul vârstei de 40 de ani, l-au vizitat în noua lui locuință din San Diego.

Filmul surprinde momente extrem de dureroase, cum ar fi clipa în care fostul sportiv, în vârstă de 79 de ani acum, realizează cu stupoare că nu își mai amintește numele fiicelor sale. Producătorii documentarului subliniază că povestea este una despre înțelegere, acceptare și impactul pe care presiunea societală îl are asupra deciziilor umane.

Fotbaliști care și-au recunoscut orientarea

În 2022, Jake Daniels - un atacant de 17 ani de la Blackpool - a devenit primul fotbalist profesionist din Marea Britanie care a declarat public că este gay, de la Fashanu încoace,. În 2018, Collin Martin, care juca atunci la Minnesota United în MLS, a devenit primul fotbalist profesionist activ din lume care a declarat public că este gay.

În 2021, Josh Cavallo, mijlocaș la Adelaide United în A-League din Australia, s-a declarat de asemenea gay. Thomas Hitzlsperger, fost jucător la Aston Villa, West Ham și Everton, a făcut acest pas după retragere și este singurul jucător declarat gay care a evoluat în Premier League.