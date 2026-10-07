Cehia anunță că se retrage de la Eurovision 2027 din cauza reducerilor bugetare: "Unele știri nu sunt ușor de împărtășit"

Imagine cu rol ilustrativ. Foto: Eurovision

Cehia a anunţatcă nu va participa la ediţia de anul viitor a Eurovision din cauza reducerilor bugetare.

Cehia nu va participa la Eurovision 2027. Anunțul a fost făcut într-o postare pe contul de Instagram Eurovision al Česká televize (ČT).

Televiziunea publică cehă a explicat faptul că acest concurs implică cerințe semnificative în ceea ce privește programarea, producția și organizarea. Având în vedere ajustările bugetare continue, postul TV a decis să nu participe în 2027.

Televiziunea publică cehă: În 2027, nu vom vedea steagul ceh pe scena Eurovision

"Știm că Eurovision înseamnă mult pentru noi toți. De aceea, le mulțumim tuturor reprezentanților noștri cehi și, mai ales, vouă - fanilor noștri - pentru fiecare vot, fiecare comentariu, fiecare strop de susținere și pentru că ați fost alături de noi. În 2027, nu vom vedea steagul ceh pe scena Eurovision, dar îi vom încuraja pe ceilalți împreună și credem că ne vom întâlni din nou la Eurovision într-o zi. Unele știri nu sunt ușor de împărtășit", se arată în postare.

Nu se știe când va reveni Cehia la Eurovision

Decizia se aplică ediției din 2027, fără a fi stabilită o dată pentru revenire, a precizat televiziunea publică cehă

"Evaluăm fiecare ediție a concursului separat, așa că nu dorim să speculăm în acest moment cu privire la momentul în care Televiziunea Cehă se va reînscrie la Concursul Eurovision", a mai transmis sursa citată.

Televiziunea publică cehă a declarat, de asemenea, că nu intenționează să achiziționeze o licență de difuzare pentru concurs.

Conform postării, fanii cehi pot urmări transmisiunea online oficială pe canalul de YouTube Eurovision și pot vota pentru favoriții lor. Aceste voturi vor fi luate în considerare pentru categoria "Restul lumii".

Reduceri bugetare

Retragerea vine în contextul în care Televiziunea Cehă intenționează să economisească 350 de milioane de CZK (aproximativ 14,3 milioane de euro) în 2027, potrivit Aktuálně.cz. Planul mai amplu de economii include reduceri de locuri de muncă și anularea sau reducerea frecvenței mai multor programe.

Directorul general al televiziunii publice cehe, Hynek Chudárek, spune că economiile vor ajuta postul de radiodifuziune să se pregătească pentru un buget incert și să evite reduceri bruște ale programelor și serviciilor sale.

Oraşul din Bulgaria care va găzdui Eurovision 2027

Oraşul Burgas din Bulgaria a fost ales să găzduiască cea de-a 71-a ediţie a Concursului Muzical Eurovision, în luna mai 2027, a anunţat în luna august Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU), potrivit Agerpres. După acest anunț, preţurile în unităţile de cazare din Burgas au crescut semnificativ, unele oferte ajungând la peste 4.000 euro pe noapte, iar sejurul de trei nopţi depăşind 12.000 euro.

Oraşul Burgas, situat pe malul Mării Negre, va primi artişti, delegaţii, fani, jurnalişti şi milioane de telespectatori din întreaga lume pentru trei spectacole live extraordinare, marţi, 11 mai, joi, 13 mai şi sâmbătă, 15 mai 2027, potrivit anunţului EBU şi Televiziunii Naţionale Bulgare (BNT).

Concursul se va desfăşura la cel mai nou complex sportiv şi de divertisment din Bulgaria, Arena Burgas, inaugurat în 2023.

Țările care nu au participat la Eurovision 2026

Reamintim că cinci ţări europene - Ţările de Jos, Islanda, Irlanda, Slovenia şi Spania - au boicotat Eurovision 2026, punând sub semnul întrebării motivele pentru care Israelul a fost autorizat să participe în ciuda războiului din Fâşia Gaza, în timp ce Rusia a fost suspendată la scurt timp după invadarea Ucrainei.