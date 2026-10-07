Alerta de ciumă din Rusia: OMS solicită detalii despre al doilea caz raportat, în timp ce Donald Trump plănuiește să-l sune pe Vladimir Putin

Imagine cu rol ilustrativ / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @DC Studio

Președintele american Donald Trump a anunțat că va discuta "foarte curând" cu Vladimir Putin despre alerta de ciumă din Rusia, iar OMS a solicitat detalii despre un posibil al doilea caz de îmbolnăvire.

Președintele american Donald Trump a declarat marți, în Statele Unite, că urmează să vorbească cu președintele rus Vladimir Putin despre moartea cercetătoarei care a murit în Siberia după un posibil caz de ciumă, scrie CNBC. Între timp, șeful OMS a mai declarat că organismul global de sănătate a solicitat detalii despre "rapoartele unui al doilea angajat cu pneumonie de cauză nedeterminată", o probabilă referire la unele rapoarte neverificate ale unor publicații rusești despre un al doilea caz de îmbolnăvire cu ciumă.

Donald Trump a spus că va discuta "foarte curând" cu președintele rus Vladimir Putin.

Ce spun agențiile de informații americane despre alerta de ciumă din Rusia

Întrebat separat ce spun agențiile de informații americane despre incident, Donald Trump a spus: "Până acum, suntem în discuții foarte profunde. Vom putea raporta despre asta probabil mâine".

Trump, care a declarat în trecut că Putin este o persoană cu care poate lucra în ciuda tensiunilor legate de războiul Moscovei în Ucraina, a oferit luni ajutorul SUA Rusiei în legătură cu alerta de ciumă.

CDC monitorizează situația din Rusia

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a declarat într-o postare pe X miercuri că "sunt la curent și monitorizează îndeaproape rapoartele despre un caz suspect de ciumă pneumonică în regiunea Irkutsk din Rusia, care a dus la un deces".

Agenția de sănătate publică din SUA a declarat că circumstanțele cazului rămân neconfirmate. Ciuma pneumonică se poate răspândi de la o persoană la alta prin picături respiratorii în timpul contactului apropiat, a precizat CDC.

Cu toate acestea, CDC a declarat că "în acest moment, nu există indicii ale unei amenințări mai ample pentru Statele Unite", adăugând că agenția, cât și partenerii săi interinstituționali sunt pregătiți și vor continua să monitorizeze îndeaproape situația.

Ce spune OMS

Organizația Mondială a Sănătății a declarat pentru CNBC că evaluează riscul pentru publicul larg ca fiind scăzut, pe baza informațiilor disponibile.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat inițial, într-o postare pe X, că agenția a solicitat informații suplimentare de la autoritățile sanitare ruse pentru a clarifica cauza pneumoniei severe și agentul patogen implicat.

"Partajarea informațiilor în timp util, completă și transparentă este esențială pentru a evalua riscurile potențiale pentru sănătatea publică", a spus el.

Oficialii ruși din domeniul sănătății au declarat marți Organizației Mondiale a Sănătății că nu au fost înregistrate cazuri de ciumă în Irkutsk, iar Igor Kobzev, guvernatorul regiunii, a declarat că agenția de sănătate publică a implementat un "set cuprinzător de măsuri antiepidemice", scrie Forbes.

Au apărut rapoarte despre un posibil al doilea caz de ciumă

Între timp, presa rusă vorbește despre un posibil al doilea caz de ciumă. După cazul cercetătoarei, o a doua persoană ar fi putut muri la un spital din regiunea Irkutsk din Rusia, după ce ar fi contractat ciuma, a susținut presa locală, chiar dacă Moscova neagă existența unui focar.

Decesul nu a fost confirmat oficial. Raportul vine în contextul în care Organizația Mondială a Sănătății (OMS) solicită mai multe informații din Rusia despre moartea cercetătoarei în vârstă de 28 de ani din Irkutsk și despre rapoarte despre un al doilea angajat "cu pneumonie de cauză nedeterminată".

Purtătorul de cuvânt al OMS, Christian Lindmeier, a declarat pentru agenția de știri rusă de stat TASS că oficialii OMS sunt în contact cu "autoritățile sanitare ruse pentru a verifica evenimentul, circumstanțele acestuia, testele de laborator în curs și rezultatele acestora, justificarea urmăririi contactelor și starea de sănătate a contacților, precum și orice potențială implicație pentru sănătatea publică internațională".

Într-o declarație ulterioară, însă, Lindmeier a adăugat că, pe baza "informațiilor neoficiale... riscul pentru sănătatea publică a populației generale pare a fi scăzut". Purtătorul de cuvânt a menționat că toți contacții cercetătoarei decedate "au fost identificați și sunt monitorizați pentru boală și, până în prezent, niciunul nu a prezentat simptome de boală".

Ce este ciuma pneumonică

Conform OMS, ciuma este o boală cauzată de bacteria zoonotică Yersinia pestis, care se găsește de obicei la mamiferele mici, cum ar fi rozătoarele, și în puricii acestora. Ciuma bubonică este cea mai frecventă formă de ciumă și se transmite de la animale la oameni prin mușcătura puricilor infectați. Poate provoca inflamația dureroasă a ganglionilor limfatici.

Ciuma pneumonică, mai puțin frecventă, este mult mai virulentă și poate fi transmisă prin particule respiratorii la alte persoane. Poate fi extrem de fatală dacă nu este detectată și tratată din timp.

Conf. univ. dr. Carmen Dorobăț, managerul Spitalului de Boli Infecţioase Iaşi, a explicat cum se transmite ciuma.